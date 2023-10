Tiidrek Nurme võitis Pärnu Rannajooksu uue rajarekordiga

1072 finišeerijaga Pärnu Rannajooksu kõige populaarsemaks distantsiks osutunud 10 kilomeetri mõõduvõtul sai tulemuse kirja 498 osalejat. Meeste seas läks oodatult võit esimest korda Rannajooksul osalenud Tiidrek Nurmele (TÜASK), kes püstitas rajarekordi ajaga 30.40,7. Talle järgnesid mullune võitja Tartu spordiselts Kalevi esindaja Olavi Allase ning sama klubi liige Johannes Laur, ajad vastavalt 31.14,3 ja 33.41,7.

"Ehkki see pole rada, mis soosib kiireid aegu, on teil igavesti äge üritus: tänu kurvidele, laudrajale ja promenaadile on jooks oma nime vääriline," rääkis Nurme. "Naine pidas sünnipäeva ja otsustas seda koos lapsega joostes tähistada. Mina ütlesin seepeale, et okei, tulen ka," muljetas Nurme.

Naiste arvestuses ei leidunud vastast Kaisa Kukele (Tartu SS Kalev), kes võidutses ajaga 36.48,3. Teiseks tuli lätlanna Marta Luize Petersonet (38.16,8) ja kolmandaks Helen Liisi (38.34,0). "Tulin Pärnusse jooksu nautima, ent tänu kuklasse hinganud Läti jooksjale pidin ikka pingutama ka. Tundub, et andsin oma panuse," lausus Kukk.

5 km distantsil kordas mullust võitu Enari Tõnström (TÜASK) ajaga 16.05,3. Talle järgnesid tema vend Elari Tõnström (17.54,9) ja Marek Peet (18.41). Naiste seas kuulus võit Kadri Veskele ajaga 20.02,8. Teiseks tuli Stella Altmets (20.19,7) ja kolmandaks lätlanna Laura Petesone (21.44,9).

Ühes Rannajooksuga tõmmati joon alla ka Pärnu Kahe Silla klubi kolmikürituse sarjale, kuhu kuulusid ka kevadine Luitejooks ning septembri alguses toimunud kahe silla jooks. Esikolmikud ja vanusegruppide parimad selgitati aegade liitmise teel. Meestest oli võidukas Olavi Allase, kellele järgnesid Johannes Laur ja Raido Krimm (Treeningpartner). Naiste üldvõidu pälvis omanimelise jooksugrupi eestvedajale Anu Piirojale, kes edestas Anneli Ratasseppa ja Mirtti Verbitskast (Anu jooksutrennid).

Esialgsed Pärnu Rannajooksu tulemused leiab siit. Lõplikud tulemused avaldatakse 3. novembril.