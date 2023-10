Eduseisu maha mänginud Murray elas end reketi peal välja

Murray ja de Minaur kohtusid Pariisis toimuva Masters-sarja turniiri avaringis. Esimese seti võitis de Minaur kiire lõppmängu järel 7:6, teine sett kuulus Murrayle 6:4. Murrayl olid kolmandas setis kõik võimalused matš võita, kuid ta ei suutnud kolmegeimilist edu hoida, vaid mängis maha 5:2 eduseisu ja kaotas lõpuks 5:7.

Juba matši ajal suutis Murray ühe reketi ära lõhkuda ja joogipudeleid vastu pinki visata. Pärast de Minauri võidupunkti hakkas Murray oma reketit uuesti vastu maad peksma. Šotlase käitumine tõi kaasa pealtvaatajate vilekoori.

Murray jäi tänavusel hooajal de Minaurile juba neljandat ja ühtekokku kuuendat korda alla. Kusjuures meeste septembrikuises omavahelises kohtumises juhtis Murray kolmandas setis samuti 5:2, ent ka siis mängis šotlane eduseisu maha ning pidi kaotusega leppima.

"Hetkeseis on väga frustreeriv. Ma ei tunne end praegu väljakul hästi ja kohe kindlasti ma ei ole rahul sellega, kuidas ma mängin," tunnistas Murray matši järel. "Tennis ei ole viimased viis-kuus kuud minu jaoks nauditav olnud, nii et pean naudingut otsima hakkama, sest praegu pole minu mängus midagi positiivset."

De Minaur kohtub teises ringis kas serblase Dušan Lajovici (ATP 48.) või prantslase Benjamin Bonziga (ATP 77.). Kolmandas ringis võib ta kokku minna maailma neljanda reketi Jannik Sinneriga.

Alex de Minaur becomes the first player ever to defeat Andy Murray on clay, grass, outdoor hard, and indoor hard in a single season pic.twitter.com/ptThEqt5mI