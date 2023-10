Merili Sirvel jõudis Euroopa meistrivõistlustel kümne parema hulka

Eliitnaiste klassis pälvis Euroopa meistri tiitli itaallanna Gaia Tormena, kes alistas suures finaalis sakslanna Marion Frombergeri ning hollandlannad Annemoon van Diensti ja Didi de Vriesi. Eelsõidus seitsmendat aega näidanud Sirvel leppis veerandfinaaliga ning sai kokkuvõttes üheksanda koha.

"Oleksin tahtnud veerandfinaalist ikka edasi pääseda, sestap ei jäänud tulemusega rahule," nentis Sirvel. "Teadsin, et pean enne esimest kurvi olema ees, sest rada oli selline, kus peale seda pööret oli raske enam mööduda, kui ise just jõuga teistest üle ei ole. Saingi stardist hästi minema ja olin terve stardisirge esimesel positsioonil, aga enne kurvi leidsin end ikkagi kolmandalt positsioonilt. Loodan, et suudan kahe nädala pärast toimuval MM-il paremaid otsuseid vastu võtta ja õnneks on seal laiem rada samuti."

Eliitmeeste klassis võidutses rumeenlane Ede-Karoly Molnar, jättes selja taha prantslase Titouan Perrin-Ganieri, sakslase Nils-Obed Rieckeri ja austerlase Theo Hauseri. Tarassov ja Mesi veerandfinaalidest edasi ei pääsenud ja said kirja vastavalt 12. ja 13. tulemuse.

"Üldiselt oli tunne palju parem kui reedesel testsõidul," ütles Tarassov. "Kvalifikatsioonis olin küll teises pooles, aga kuna taastumisaega oli palju, siis ootasin huviga õiget sõitu. Teadsin, et rada sobib mulle hästi. Startides suutsin õigele positsioonile saada ja olin esimene kuni asfaldile jõudmiseni. Seal sai maailmameister minust mööda ja selja taha vaadates nägin, et vahe kolmandaga oli üpris suur. Sillale jõudes oli rumeenlane meil aga juba kannul ja minu suurim viga oli, et ma ei kaitsnud vasakusse kurvi minnes vasakut äärt. Viimases pöördes nügiti mind kenasti välja ja niimoodi ma oma edasipääsemise võimaluse kaotasin. Algul olin meeletult pettunud, et niimoodi tünga sain, aga nähes hiljem, et rumeenlane krooniti Euroopa meistriks, siis enam nii suurt pettumust polnud. Kokkuvõttes olin jalaga rahul, hoidsin Eesti lippu kõrgel ja õppisin tehtud vigadest. Loodan MM-il kindlasti paremale tulemusele."

Eelsõidus kümnendat aega näidanud Mesi lisas: "Tundsin ennast starti minnes hästi ja kvalifikatsiooni tulemus oli samuti paljulubav. Paraku langesin veerandfinaalis välja ning päris rahule ei saanud võistlusega jääda. Lootsin sõita esikümnesse ja see oleks olnud reaalne. MM-il tulevad uued võimalused."

Väljalangemissõidu maailmameistrivõistlused peetakse 12. novembril Indoneesias Palangkarayas