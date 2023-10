Kalev Vapper: meie treenerid peaks maailmas avatud silmadega ringi käima

"Meie treenerid peaks peaks rohkem avatud silmadega maailmas ringi käima. Jahtklubide Liidu ülesanne - ja nüüd ma räägin sellest, kuhu mina saan ka sekkuda - on see, et me aitame tuua siia maailmatasemel tipptreenereid, korraldada seminari ja koolitusi," lausus Vapper intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Kui meil on head treenerid, siis tulevad ka head sportlased. Kui meil on kehvad treenerid, siis pigem on see erand, kui mõnel kehval treeneril tuleb väga hea sportlane. Tegelikult on meil head treenerid, aga ma usun, et nad saavad veel paremaks, kui vaatavad avatud silmadega maailmas ringi, õpivad juurde."

"Õnneks ma näen, et nad tahavad seda teha, mis on ka tore," jätkas Vapper. "Tegelikult on see astmeline süsteem ja sa pead selle püramiidi õigesti püsti panema. Täna ehitame põhja sellele püramiidile, mis peab andma tulemusi homme ja ülehomme."

Eesti purjetamistipu Karl-Martin Rammo sõnul annavad maailmas tooni jätkuvalt suurriigid nagu Suurbritannia, Austraalia, Uus-Meremaa, aga ka Saksamaa, Hispaania või USA. Nende koondistel on suurem tugisüsteem ja rohkem raha.

Aga võimalusi on ka väiksemate riikide sportlastel. Taas on märksõnaks omavaheline koostöö. "On selliseid tiime ja punte ka, aga need ei ole klassideüleselt, vaid võistlusklasside spetsiifiliselt, kus pannakse väiksemate riikide esindajad omavahel koos treenima," selgitas Rammo.

"On ühine treeneer ja ka seal on väga palju kvaliteeti. Laseri ehk tänaseks Ilca näitel ka punt, kus ka mina aastaid treenisin, on Horvaatia, Küpros, Ungari, mõned veel, näiteks Jaapan treenib täna nendega."

Rammo sõnul on tulemuseks see, et viimasel kolme olümpial on seltskonda kuulunud ka medalist.