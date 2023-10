Verstappeni võiduseeria jätkus, publiku tuju langes juba avakurvi järel

Tänavu kolmanda maailmameistritiitli kindlustanud Verstappen (2:02.30,814) edestas britt Lewis Hamiltoni (Mercedes; +13,875) ja parimalt kohalt startinud Charles Leclerci (Ferrari; +23,124).

Verstappenile oli etapivõit sel hooajal juba 16. ja sellega ületas ta oma mullu püstitatud rekordi. Samuti tähendas karjääri 51. esikoht, et ta jõudis ühele pulgale Alain Prostiga. Enamat on suutnud vaid kolm pilooti.

"Kogeme parajasti imelist hooaega," kommenteeris hollandlane. "Täna startisime kolmandalt positsioonilt, aga ma arvan, et auto kiirus oli väga-väga hea."

Sel hooajal jääb sõita veel kolm etappi. Kui kõrgeks võiks Verstappen kasvatada ühe hooaja etapivõitude arvu? "17, 18, 19? Ma ei tea," vastas ta. Red Bull on võitnud tänavu 19 etapist 18.

Kui Red Bulli esinumbril oli taas põhjust tähistamiseks, siis Perezi hooaja teine pool pole rõõmu pakkunud. Nüüd pidi ta kodupubliku ees juba avakurvis katkestama. Leclerc jäi kahe Red Bulli vahele ja põrkas mehhiklasega kokku.

Kolmandana lõpetanud Leclerc karjuti hiljem pjedestaalil maha. "Mul ei olnud kuhugi minna," põhjendas ta situatsiooni. Antud kokkupõrkest tõusis Perezi masin korraks õhku ja maandus matsuga. Ta jõudis veel boksi, aga pidi siis autost astuma.

Perez tangles with Leclerc at the start and tumbles out of his home race #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/UmWI6W03c9