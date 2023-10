Haaland tõi Cityle Manchesteri derbis kolmeväravalise võidu

City asus kohtumist juhtima 26. minutil, kui Erling Haaland realiseeris karistusalas Rodri vastu tehtud vea järel penalti. Norra ründajal oli avapoolajal veel võimalusi edu kasvatada, neist parim avanes neljandal lisaminutil, kui Unitedi väravavaht Andre Onana tõrjus hiilgavalt tema mõnelt meetrilt sooritatud pealöögi.

Neli minutit pärast teise poolaja algust oli Haaland sarnases olukorras viiekastijoonel täiesti vaba ja seekord saatis ta Bernardo Silva tsenderduse pealöögiga Onanast mööda võrku. Kümme minutit enne lõpuvilet andis Norra täht resultatiivse söödu lõppskoori vormistanud Phil Fodenile.

Sama skooriga kirjutas pühapäeval kolm punkti tabelisse ka Liverpool, kes sai Diogo Jota, Darwin Nuneze ja Mohamed Salahi väravatest võidu Nottingham Foresti üle. Aston Villa alistas 3:1 Lutoni, Everton võõrsil 1:0 West Hami ning Brighton ja Fulham mängisid 1:1 viiki.

Kümne vooru järel on tabeliliidriks 26 punkti kogunud Tottenham, 24 punkti on Arsenalil ja Man Cityl, Liverpoolil on 23 ja Aston Villal 22 silma. Man United on 15 punktiga kaheksas.