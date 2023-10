Ajax lasi liidritel endale lüüa viis väravat ja jätkab viimasel kohal

Nädala alguses senise peatreeneri Maurice Steijni vallandanud ning sildtreeneriks endise Hollandi koondislase Hedwiges Maduro nimetanud Ajax läks pühapäeval Branco van den Boomeni väravast juhtima juba kümnendal minutil.

Hirving Lozano viigistas kümme minutit hiljem, aga Brian Brobbey lükkas 40. minutil kapten Steven Bergwijni söödu järel palli PSV väravavahi Walter Beniteze jalgade vahelt läbi ja külalismeeskond Ajax läks vaheajale teenitult 2:1 eduseisus.

Teine poolaeg kuulus aga täielikult kodumeeskonnale. PSV tegi teise kolmveerandtunniga värava suunas 11 pealelööki Ajaxi nelja vastu; kõigepealt viigistas Luuk de Jong 49. minutil seisu, neli minutit hiljem viis Ismael Saibari de Jongi suurepärase söödu järel õnnega pooleks PSV juhtima ning siis vormistas Lozano 60. ja 72. minuti väravatega oma kübaratriki.

Viis järjestikust kaotust saanud Ajax on viie punktiga tabelis viimasel kohal, neist rohkem väravaid on endale lubanud lüüa vaid Almelo Heracles. PSV on võitnud kõik kümme kohtumist.