Ülivõimas maailmarekord tühistati liiga lühikese raja tõttu

Võistluse võitis mullu kahel distantsil maailmameistriks kroonitud peruulanna Kimberly Garcia, kelle aeg 1:12.26 on enam kui 12 minutit parem kaheksa aastat hiinlanna Liu Hongi nimel olnud maailmarekordist.

Hõbeda võitis Ecuadori sportlane Glenda Morejon ja ka pronks läks Peruusse, kui kolmanda koha teenis Evelyn Inga. Lisaks neile said kehtivast maailmarekordist kiirema aja kirja veel üheksa naist.

Pan-Ameerika mängude korraldajad teatasid hiljem aga, et raja markeerimisel tehti mõõtmisviga ning seetõttu on kõik ajad tühistatud, kuigi lõppkohad jäävad tõenäoliselt jõusse. Pan-Ameerika mängudel on sportlastel võimalik täita ka Pariisi olümpianorme.

France24 kirjutas pühapäeval, et korraldajate vea tõttu kõndisid naised Santiagos 20 kilomeetri asemel kokku 16 kilomeetrit, mitmed sportlased on meediaga rääkides ise öelnud, et nad käisid ilmselt 17 kilomeetrit.

"Käies kontrollime oma tempot kohe võistluse algusest peale ja nägime juba esimesel ringil, et see on selgelt liiga kiire - kõndisime kiiremas tempos kui mehed. Teadsime, et midagi on viltu, mistõttu rohkem [võistluse käigus] aegadele ei mõelnudki," rääkis neljanda koha saanud brasiillanna Viviane Lyra kodumaa meediale.