Martin sai Taimaal dramaatilise võidu

Laupäevases sprindisõidus esikoha teeninud Martin alustas põhisõidus parimalt positsioonilt ja püsis seal, kuni Brad Binder (KTM) temast neli ringi enne lõppu möödus. Viimastel ringidel heitles esikoha eest ka MM-sarja üldliider Francesco Bagnaia (Ducati), kuid Martin tegi viimasel ringil suurepärase möödasõidu ja võttis võidu.

"Ma olen üliõnnelik, tänane võidutunne on hämmastav," ütles Martin võistlusjärgses intervjuus. "Mul ei olnud täna nii head tempot kui Binderil ja Bagnaial. Pidin endast rohkem kui 100 protsenti andma. Rasked hetked on rasked, aga need teevad sind tugevamaks."

Ehkki Binder ületas finišijoone teisena (+0,114) ja Bagnaia kolmandana (+0,253), määrati lõuna-aafriklasele viimasel ringil rajapiirde ületamise eest karistus, mis kukutas ta lõppjärjestuses Bagnaia seljataha kolmandale kohale.

MM-sarja üldarvestuses jätkab liidrina Bagnaia (389 p), kelle edu teisel kohal oleva Martini ees kahanes Tai etapi järel 13 punktile. Kolmas on itaallane Marco Bezzecchi (Ducati) 310 punktiga. Hooaja lõpuni jääb veel kolm etappi.

Go back, rewatch it and then rewatch it again ⏪



That was one of the great #MotoGP races! #ThaiGP pic.twitter.com/UE38cbuQAi