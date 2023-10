RALLIBLOGI | Eelviimane katsevõit Ogier'le, ees ootab punktikatse

Pühapäeval, MM-sarja hooaja eelviimasel etapil, võib kindlaks saada tänavune maailmameister, sest hooaja üldarvestuses liidrist Kalle Rovanperäst (Toyota) 31 punkti kaugusel olnud Elfyn Evans (Toyota) libises laupäeval 11. kiiruskatsel kurvis välja ning põrutas vastu teeäärset hoonet, lõhkudes sellega enda võistlusauto esiotsa.

Rovanperä ütles hoolduspausil, et tema edasine plaan on vaid üle finišijoone tulla. "Kuulsime [Evansi katkestamisest] vahetult enne katse algust. Meil ei olnud väga palju aega mõelda, aga plaan muutus koheselt. Nüüd on meil vaja ainult lõpetada. Peame nendes oludes riski täiesti välja võtma ja aeglasemalt sõitma," sõnas 23-aastane soomlane. "Kui saame natukenegi punkte, on asi korras. See ongi meie plaan."

Päeva lõpuks saavutas Neuville üldarvestuses soomlase ees 26,2-sekundilise edu, kindlal kolmandal kohal asetsev Tänak (+1.49,1) kaotas viimasel katsel ligi 20 sekundit, kui libises aeglases kurvis teelt välja. Tänak edestab siiski üldarvestuses Sebastien Ogier'd (Toyota; +2.20,2) 31,1 sekundiga.

Ogier'le järgnevad Takamoto Katsuta (Toyota; +2.47,9), Teemu Suninen (Hyundai; +2.58,8), Gregoire Munster (M-Sport; +3.52,2) ning Loubet (+9.05,8).

Kesk-Euroopa ralli ajakava:

Pühapäev

9.15 - SS15 BöhmerWald 1 (17,25 km)

10.35 - SS16 Passauer Land 1 (16,37 km)

11.33 - SS17 Böhmerwald 2 (17,25 km)

13.15 - SS18 punktikatse/Passauer Land 2 (16,37 km)

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 217

2. Elfyn Evans (Toyota) 186

3. Thierry Neuville (Hyundai) 155

4. Ott Tänak (Ford) 146

5. Sebastien Ogier (Toyota) 99

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 98

7. Takamoto Katsuta (Toyota) 77

8. Dani Sordo (Hyundai) 63

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota 466

2. Hyundai 360

3. M-Sport Ford 247