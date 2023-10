Rovanperä loovutas Evansi katkestamise järel esikoha, Tänak esikolmikus

Hooaja üldarvestuses liidrist Kalle Rovanperäst (Toyota) 31 punkti kaugusel olnud Elfyn Evans (Toyota) libises 11. kiiruskatsel kurvis välja ning põrutas vastu teeäärset hoonet, lõhkudes sellega enda võistlusauto esiotsa.

Waleslase katkestamise järel võttis laupäevast võistluspäeva esikohalt alustanud Rovanperä märkimisväärselt hoogu maha ja kaotas Neuville'ile lausa 22 sekundit. "Teadsin, et Elfyn on väljas, miks ma enam riskiksin? Elfynist on väga kahju, ta võitles väga kõvasti. Nüüd on eesmärk lihtsalt finišisse jõuda," ütles Rovanperä, kes kindlustaks lõpetades teist aastat järjest maailmameistritiitli. Hooaeg lõppeb novembri keskel Jaapani ralliga.

Neuville on küll minetanud võimaluse MM-tiitli nimel sõita, kuid jääb teisel kohal asetsevast Evansist omakorda 31 punkti kaugusele. Suur katsevõit tõstis ta rallit juhtima, Rovanperä jääb temast 11,1 sekundi kaugusele. Evansi katkestamise järel kerkis esikolmikusse ka Ott Tänak (M-Sport), kes kaotab belglasele minuti ja 19 sekundiga.

WRC2 arvestuses juhib rallit soomlane Emil Lindholm (Hyundai), kes edestab Nicolas Ciaminit (Škoda; +16,3 sekundit) ning Erik Caisi (Škoda; +17,6). Eestlane Georg Linnamäe (Hyundai) on üldarvestuses kümnendal kohal, kaotust liidrile on neli minutit ja 20 sekundit.

Kesk-Euroopa ralli 12. kiiruskatse (Schärdinger Innviertel 2; 15,72 km) saab alguse kell 16.15.

Reede:

Keerulistes oludes aset leidnud reedene võistluspäev möödus teise järjestikuse MM-tiitli poole sõitva Kalle Rovanperä juhtimisel. Soomlane võidutses kuuest kiiruskatsest neljal ning saavutas päeva lõpuks üldarvestuses Thierry Neuville'i ees 36,4-sekundilise edu.

Neuville heitles aga omakorda terve päeva tihedalt Elfyn Evansiga (Toyota) teise koha nimel, kuid belglase katsevõit kaheksandal kiiruskatsel andis talle laupäevaks Evansi ees 10,8-sekundilise edu.

Ott Tänak teenis avakatsel võidu ning jäi teisel katsel teiseks, kuid ei jõudnud reedestel katsetel enam esikolmikusse ja langes üldarvestuses neljandale kohale. Eestlast eraldab kolmandal kohal asetsevast Evansist 43,2 sekundit, viiendal real paiknev Takamoto Katsuta (Toyota) jääb eestlasest aga 56,4 sekundi kaugusele.

Katsutale järgnevad Sebastien Ogier (Toyota; +2.35,9), Teemu Suninen (Hyundai; +2.39,1) ning Gregoire Munster (M-Sport; +2.59,1). Reede ennelõunal suurepärast minekut näidanud Esapekka Lappi (Hyundai) pidi raske õnnetuse järel katkestama ning ei olnud kuigi optimistlik, et tema auto laupäevaks stardivormi saab.

WRC2 arvestuses juhib esimese täispika võistluspäeva järel soomlane Emil Lindholm (Hyundai), esikolmikusse mahuvad veel Škoda sõitjad Erik Cais (+14,9 sekundit) ja Nicolas Ciamin (24,1). Georg Linnamäe (Hyundai) kaotas seitsmendal kiiruskatsel aega ning lõpetas päeva üldarvestuses 15. kohal, kaotades liidrile kolme minuti ja 20 sekundiga.

Kesk-Euroopa ralli ajakava:

Laupäev

9.15 - SS9 Schärdinger Innviertel 1 (15,72 km)

11.01 - SS10 Mühltal 1 (27,15 km)

12.05 - SS11 Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (11,88 km)

hoolduspaus

16.15 SS12 Schärdinger Innviertel 2 (15,72 km)

18.01 SS13 Mühltal 2 (27,15 km)

19.05 SS14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (11,88 km)

Pühapäev

9.15 - SS15 BöhmerWald 1 (17,25 km)

10.35 - SS16 Passauer Land 1 (16,37 km)

11.33 - SS17 Böhmerwald 2 (17,25 km)

13.15 - SS18 punktikatse/Passauer Land 2 (16,37 km)

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 217

2. Elfyn Evans (Toyota) 186

3. Thierry Neuville (Hyundai) 155

4. Ott Tänak (Ford) 146

5. Sebastien Ogier (Toyota) 99

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 98

7. Takamoto Katsuta (Toyota) 77

8. Dani Sordo (Hyundai) 63

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota 466

2. Hyundai 360

3. M-Sport Ford 247