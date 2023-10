Kodupubliku lemmik lõpetas Ostapenko teekonna

Neljapäeval esimesena poolfinaali jõudnud venelanna Darja Kasatkinaga (WTA 17.) liitusid reedel brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 19.) ning kohalikud tipud Zhu Lin (WTA 37.) ja Zheng Qinwen (WTA 18.). Neist viimane pidi edasipääsuks jagu saama Jelena Ostapenkost (WTA 13.), alistades lätlanna alagrupi võitja otsustanud matšis 6:4, 1:6, 6:2.

Qinwen läheb nelja parema hulgas kokku kaasmaalase Zhu Liniga, kes oli enda alagrupis esmalt üle venelannast Veronika Kudermetovast (WTA 16.) 7:6 (5), 6:1 ning seejärel Kudermetova kaasmaalasest Ljudmilla Samsonovast (WTA 15.) 6:2, 2:6, 6:1. Lin ja Qinwen on varem omavahel kohtunud korra, kui Lin pani 2018. aastal oma paremuse maksma numbritega 6:0, 6:1.

Erinevalt teistest vajas Haddad Maia ainult kahte setti, et edasipääsupilet lunastada. Brasiillanna sai enda alagrupi otsustavas mõõduvõtus jagu prantslannast Caroline Garciast (WTA 20.) 6:1, 7:6 (4). Haddad Maia ja Kasatkina seni ainus omavaheline kohtumine toimus tänavu veebruaris. Tollest mängust väljus võitjana Haddad Maia.

Advancing out of their respective groups and into the final four in Zhuhai



