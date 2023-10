Premier League'i otsus valmistas jalgpallifännidele pahameelt

Algselt 23. detsembriks planeeritud kohtumine toimub Premier League'i juhtide soovil hoopis 24. detsembril. Premier League'i otsus liigutada Wolvesi ja Chelsea kohtumine 24. detsembri pärastlõunale tekitas palju tuska mõlema meeskonna fännidele.

Chelsea toetajaid koondav CST nimetas otsust "vastuvõetamatuks". "Kohtumise liigutamine 24. detsembrile põhjustab ohtralt ebamugavusi mitte ainult Molineux (Wolvesi kodustaadion - toim) töötajatele, vaid ka fännidele, kes peavad pühadeaegsete rongiaegadega arvestama," selgitas CST oma avalduses.

Inglismaa jalgpallifännide liit FSA lisas, et muudetud ajakava näitab Premier League'i täielikku hoolimatust ja austust fännide vastu. Näiteks rongiga kulub 210 kilomeetri pikkuse teekonna (Wolverhampton - London) läbimiseks kuni kolm tundi.

"FSA on korduvalt Premier League'ile andnud mõista, et plaan pidada Wolvesi ja Chelsea kohtumine jõululaupäeval on halb kõikidele mängu külastajatele. Premier League otsustas aga fännide muresid ignoreerida," teatas FSA.

Seni ainus jõululaupäeval peetud kohtumine toimus 1995. aastal, kui Leeds United alistas Manchester Unitedi 3:1. Premier League soovis jõululaupäeval kohtumise pidada ka 2017. aastal, kuid toona loobuti plaanist Liverpooli ja Londoni Arsenali fännide pahameele tõttu.