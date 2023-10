Medvedev sammus hooaja 63. võiduga nelja parema hulka

Turniiril esimese asetuse saanud Medvedev alistas reedeses veerandfinaalis kaheksandana asetatud Karen Hatšanovi (ATP 16.) 6:3, 3:6, 6:3. Sealjuures oli reedene võit Medvedevile tänavusel hooajal 63. võiduks, mis kordab tema senist ühe hooaja tippmarki. Peale Medvedevi on vähemalt 60 võitu kirjas vaid maailma teisel reketil Carlos Alcarazil (63 võitu).

"Ma loodan, et saan vähemalt veel ühe, kunagi ei tea," ütles Medvedev 63. võidu kohta. "Tennises on konkurents tihe ja iga vastane on tugev. Nii et loodetavasti saan veel vähemalt ühe võidu, võib-olla rohkemgi. Mul on olnud hämmastav hooaeg, aga see pole veel läbi. Tahan hooaja võimalikult tugevalt lõpetada."

Medvedev lõi kaks tundi ja 17 minutit kestnud matši jooksul kuus ässa ja tegi neli topeltviga, Hatšanov ei teinud ühtegi topeltviga ja sai kirja üheksa serviässa. Medvedevi esimene serv õnnestus 63-protsendiliselt ja ta võitis 80 protsenti esimeselt servilt mängitud pallivahetustest. Hatšanovi näitajad olid vastavalt 66% ja 78%. Murdevõimalusi realiseeris Medvedev kuuest kaks ning Hatšanovil õnnestus oma ainus murdepall punktiks lüüa.

Poolfinaalis kohtub venelane neljandana asetatud Stefanos Tsitsipase (ATP 7.) ja horvaadi Borna Gojo (ATP 77.) omavahelise matši võitjaga. Ülejäänud poolfinalistid selguvad paaridest Alexander Zverev (ATP 10.) - Andrei Rulbjov (ATP 5.) ning Frances Tiafoe (ATP 14.) - Jannik Sinner (ATP 4.).