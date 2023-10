Ironman Eesti ja Soome Triatloni Liit panid seljad kokku

Ironman Eesti ja Soome Triatloni Liit leppisid eelmisel nädalal kokku, et tuleval aastal toimuvad Tallinnas ka Soome meistrivõistlused täispikas triatlonis. Täispikk distants hõlmab 3,8 km ujumist Harku järves, 180 km jalgrattasõitu Tallinnas ja selle ümbruses ning 42,195 km jooksmist.

Tallinna Ironmani peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul on Soome meistrivõistluste korraldamine suur au. "Meil on hea meel, et põhjanaabrid meid usaldavad ning Soome meistrivõistlused Tallinnasse toovad. Saime sellel aastal väga positiivse kogemuse korraldades lisaks Euroopa ja Eesti meistrivõistlustele poolpikal distantsil ka Leedu meistrivõistlusi, mis kasvatasid Leedu osalejate hulka ligi neljakordselt. Soome meistrivõistluste toomisega Tallinnasse on samuti oodata triatleetide huvi kasvu."

"Soome Triatloni Liit otsustas Tallinna Ironmani kasuks tänu heale transpordiühendusele Soome ja Eesti vahel ning kõrgetasemelisele korraldusele. Loodame võistluse Tallinnasse toomisega tekitada rohkem huvi ka meie triatleetide seas ning ootame Tallinna võistlusele rekordarv osalejaid," sõnas Soome Triatloni Liidu president Tatu Koistinen.

Soome meistrivõistlused täispikal distantsil toimuvad järgnevates vanuseklassides: M eliit, N eliit, M/N18 -29, M/N30-34, M/N35-39, M/N40-44, M/N45-49, M/N50-54, M/N55-59, M/N60-64, M/N65-69, M/N70-74 ja M/N75+.

Nii neil sportlastel, kes on juba registreerunud kui ka need, kes soovivad Soome meistrivõistlustel täispikal triatlonil osaleda, palub Ironman Eesti võtta ühendust Soome Triatloni Liiduga.

Lisaks Tallinna Ironmanile toimuvad 25. augustil teist aastat järjest ka Ironman 70.3 Euroopa meistrivõistlused. Osalejatel tuleb ujuda 1,9 km, sõita rattaga 90 km ning joosta 21,1 km. 70.3 distantsil saavad võistelda ka tiimid. Võistlusele eelneval õhtul ehk 23. augustil toimub lastejooks Ironkids. Kokku on Tallinnasse oodata ligi 4500 sportlast.