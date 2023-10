Rattaspordi tippmeeskonnad kavatsevad raputada spordiala alustalasid

Jalgratta profimeeskonnad teevad viimasel ajal kõvasti tööd selle nimel, et muuta seni kehtivad süsteemi maanteesõidus. Eesmärgiks on tagada parem ja mitmekülgsem rahastus.

Viis tippmeeskonda, kelle seas on näiteks Ineos Grenadiers ja Jumbo-Visma, koostavad skeemi, millega plaanitakse kaasata rattasporti riskikapitalistid, kes oleks investorite ja ka aktsionäride rollis.

Tegemist on üsna revolutsioonilise ettevõtmisega, mida võib võrrelda jalgpallist tuntud Superliiga ideega, aga seda ilmselt pisut mõõdukamal kujul. Siiski näeb plaan ette uue võistlussarja moodustamist, mis koosneks vanadest ja uutest velotuuridest.

Projekti eesmärk on kaasata rattasporti rohkem raha ja muuta spordiala vähem sõltuvaks sponsoritest. Profivõistkonnad ei soovi seejuures senisest süsteemist täiesti lahku lüüa ehk tahaksid jätkuvalt teha kaasa ka Tour de France'il ja teistel võistlustel.

Hetkeseisuga kontrollib rahvusvaheline jalgrattaliit (UCI) maailma tippsõitude kalendrit ehk WorldTouri, organisatsioon ASO vastutab suurtuuride Tour de France'i ja Vuelta läbiviimise eest, Giro d'Italia taga seisab RCS Sports ja kevadiste ühepäevasõitudega tegeleb Flanders Classics.

Uudisteagentuuri Reutersi teatel on rattameeskonnad palganud konsulatsioonifirma EY, kes ootab potentsiaalsetelt investoritelt huviavaldusi ja on määranud tähtajaks käimasoleva nädala. Rattauudiseid kajastava portaali Cyclingnews andmetel tuntakse huvi näiteks Saudi Araabiast.

Araabia poolsaarel asuva riigi rahadega on loodud golfisari LIV, mis esitas väljakutse PGA Tourile, samuti on kulutatud suuri summasid meelitamaks maailma paremaid jalgpallureid oma liigasse.

Reutersi andmetel kuulub huviliste hulka endine vormel-1 omanik CVC Partners, kes 2021. aastal ostis 365 miljoni naela eest 14,3-protsendilise osaluse Six Nationsi ragbiturniiril. Ei EY ega CVC pole sündmuste käiku kommenteerinud.

Küll aga rääkis Jumbo-Visma juht Richard Plugge, kes on ühtlasi profirattameeskondi ühendava organisatsioonI AIGCP juht. "On ilmne, et jalgrattasport on magav hiiglane ja väärib täiustatud ärimudelit," kommenteeris ta Cyclingnewsile. "Kõigi osapoolte, aga eriti võistkondade jaoks on selleks ainus viis koostöö."

Plugge ei saa kõneleda siiski kõigi võistkondade nimel, sest AIGCP-s on erinevad arusaamad. Hispaania velotuuri eel toimus tiimide vahel erakorraline kohtumine, mida on nimetatud "väga tuliseks".

Plugge töötab AIGCP-s korraga kahe projektiga. Lisaks riskikapitalistide kaasamisele ka OneCyclingu nimelise ettevõtmisega, millel on sarnased eesmärgid, aga kuhu on kaasatud ka UCI ja võistluste korraldajad ning kus strateegiline lähenemine on siiski väga erinev.

Ka minevikus on jalgrattaspordis kerkinud esile sarnaseid projekte, aga need ei ole kunagi teoks saanud, kuna meeskonnad on sponsorite reklaamimisel sõltunud tohutult palju Tour de France'ist. Uus projekt on aga senistest agressiivsema loomuga, kuna varem pole kavatsetud riskikapitaliste osanikeks kaasata.