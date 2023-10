ROK-i president ootab Messit Pariisi olümpiale

Meeste jalgpallis osalevad olümpiamängudel kuni 23-aastaste koondised, aga lubatud on kaasata ka kolm vanemat mängijat. Bachi sõnul võiks üks neist olla Messi, lisaks koduareeni toetust nautivale Kylian Mbappele võõrustajate koondises.

"See oleks fantastiline, kui ta kohale tuleks," sõnas Bach ajakirjanikele. "Olümpia on paljude jalgpallitähtede, näiteks Mbappe ambitsioon. Lionel Messi jaoks tähendaks see taas võimalust ajalugu teha."

"Ta võiks olla ainus mängija ajaloos, kel on kaks kuldmedalit ja MM-tiitel. Ma ei taha treeneri otsustesse sekkuda, aga Messi jaoks oleks see suurepärane võimalus."

"Kui ta mängib, siis oleks Argentinal suurem võimalus kuldmedalitele, see oleks fantastiline jalgpallile ja olümpiamängudele," lõpetas Bach.

Olümpiakomitee president siiski eksis võimaliku ajaloo tegemise osas, sest Uruguay võitis olümpiakulla 1924. ja 1928. aastal ning tuli 1930. aastal maailmameistriks. Kuus mängijat kuulusid iga kord koondisesse.

Tegelikult pole Argentina koondis veel kohta Pariisi olümpial kindlustanudki. Javier Mascherano juhendatav U-23 meeskond peab selleks olemas edukas jaanuaris ja veebruaris Venezuelas peetaval valikturniiril.

Lisaks võib takistuseks osutuda suvel peetav Copa America, mille finaal peetakse vaid kümme päeva enne olümpiaturniiri algust.

Messi võitis Argentina koondisega olümpiakulla 2008. aastal Pekingis ja tuli maailmameistriks mullu Kataris toimunud turniiril.