Iluuisutamise Pekingi olümpiavõitja karjäär ähvardab katkeda

Iluuisutamise naiste üksiksõidu olümpiavõitja ja maailmameister Anna Štšerbakova haigestus suvel mononukleoosi ja tema karjääri jätkamine on suure küsimärgi all.

19-aastasel Štšerbakoval diagnoositi haigus tänavu juulis ja kuigi ta paranes sellest üsna kiirelt, siis järgnenud tüsistused pole veel võimaldanud tipptasemel trenniga jätkata.

Rahvusvahelistelt võistlustelt on Venemaa uisutajad seoses riigi sõjategevusega Ukrainas niikuinii eemaldatud, kuid Štšerbakova keskendub vähemalt lähiajal üksnes jääšõudele.

"Ma olen kogu oma elu veetnud treenides ja võisteldes, loomulikult olen huvitatud millegi uue proovimisest," sõnas olümpiavõitja hiljuti kodumaisele meediale.

Štšerbakova ega tema lähikondsed pole võistlusspordiga lõpetamist ametlikult kinnitanud, aga mitmed vanemad kolleegid on jätkamise osas vägagi kahtlevad.

"Ma ei usu, et teda enam võistlustel näeb," sõnas endine uisutaja Aljona Leonova portaalile Sport24.ru. Eksmaailmameister Maria Butõrskaja lisas: "On ebatõenäoline, et Anna naaseb veel sporti."

Štšerbakova krooniti maailmameistriks 2021. aastal Stockholmis, kus ta edestas koondisekaaslasi Jelizaveta Tuktamõševat ja Aleksandra Tsussovat. Uuesti triumfeeris ta aasta hiljem Pekingi olümpial, kus edestas Trussovat vaid 4,22 punktiga.

Sellele eelnesid Euroopa meistrivõistlused Tallinnas, kus Štšerbakoval tuli tunnistada hiljem dopinguskandaali sattunud koondisekaaslase Kamila Valijeva kindlat paremust.

Mononokleoos võib tekitada kehas tüsistusi erinevate põletike näol südames, neerudes, liigestes, ajus, samuti kahandada vereliistakute ja trombotsüütide hulka.