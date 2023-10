Euroopa liiga: Liverpool ja Leverkusen lõid viis väravat

Jalgpalli Euroopa liiga alagrupiturniiril jätkavad kolme vooru järel täiseduga Liverpool ja Leverkuseni Bayer, kes lõid mõlemad neljapäeval viis väravat. Amsterdami Ajax on kõigi võistlussarjade peale viimasest viiest mängust kaotanud neli.

Liverpool lõi kodumängus Prantsusmaa klubi Toulouse'i vastu juba avapoolajal kolm väravat, kui täpsed olid Diogo Jota, Wataru Endo ja Darwin Nunez. 65. minutil saatis Nunez üks-üks olukorras palli posti, õigel ajal jõudis aga jaole Ryan Gravenberch ning mängu kolmandal lisaminutil vormistas lõppskoori 5:1 Mohamed Salah.

Liverpool on E-alagrupis võitnud kõik kolm kohtumist, Toulouse on nelja punktiga teine ja neljapäeval 1:1 viiki mänginud Royale Union ning LASK on kogunud vastavalt kaks ja ühe punkti.

Üsna sarnase stsenaariumiga möödus ka Leverkuseni Bayeri mäng: pärast Florian Wirtzi kiiret avaväravat viigistas külalismeeskond Qarabag sarnaselt Toulouse'ile 16. minutil, aga Alejandro Grimaldo ja Victor Boniface tegid vaheajale minnes samuti seisuks 3:1. Teise poolaja kümnendal minutil realiseeris Wirtzi kolmanda resultatiivse söödu oma teiseks väravaks Grimaldo ja lõppskoori 5:1 tõi kolm minutit hiljem tabloole Edmond Tapsoba.

Leverkusen on H-grupis üheksa punktiga liidriks, Aserbaidžaani meeskonnal on teisena kuus punkti ja neljapäeval rootslaste Häckeni samuti 5:1 tulemusega alustanud Norra tiim Molde on kogunud kolm silma.

Põhiturniiri kahe võiduga alustanud West Ham pidi tunnistama Pireuse Olympiakosi 2:1 paremust, AS Roma lõi Praha Slavia vastu mõlemad oma väravad esimese 17 minuti jooksul ning jätkab täiseduga. Atalanta ei suutnud enamat 2:2 viigist Grazi Sturmi vastu ja Amsterdami Ajaxi masendav hooaja algus sai jätku Brightonis, kus kodumeeskond teenis 2:0 võidu.