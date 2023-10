Itaalia jalgpallikoondislasele määrati kümne kuu pikkune võistluskeeld

23-aastane Tonali liitus sel suvel AC Milanist 70 miljoni euro suuruse üleminekusumma eest, aga peab nüüd jalgpalliväljakutelt eemale jääma järgmise aasta augustini. Kui Itaalia peaks pääsema järgmisel suvel toimuvale EM-finaalturniirile, ei saa Tonali ka seal mängida. Küll võib Tonali selle aja jooksul osa võtta Newcastle'i treeningutest.

"Prokuratuur jõudis Sandro Tonaliga kokkuleppele 18 kuu pikkuses karistuses, millest kaheksa kuud on tingimisi. Need kaheksa kuud on määratud rehabilitatsiooniks, mille käigus saab mängija sõltuvusvastast ravi," rääkis Sky Sports Italiale riigi jalgpalliliidu president Gabriele Gravina.

Karjääri Brescias alustanud Tonali mängis enne Newcastle'iga liitumist kolm hooaega AC Milanis, kellega tuli hooajal 2021/22 Itaalia meistriks. Eelmisel hooajal valiti Tonali Itaalia kõrgliiga hooaja sümboolsesse algkoosseisu ning Itaalia koondist on ta esindanud 15 mängus.

Eelmisel nädalal karistas alaliit teist Itaalia koondislast Nicolo Fagiolit seitsme kuu pikkuse võistluskeeluga. Ka tema karistust leevendati, algsest 12 kuu pikkusest võistluskeelust määrati noorele Juventuse poolkaitsjale viis tingimisi, lisaks nõustus ta 12 500 euro suuruse trahviga ja kuue kuu pikkuse teraapiaplaaniga. Uurimise all on ka Nicolo Zaniolo.