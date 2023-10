Eesti kohtunik teenindab Euroopa saalijalgpali tippkohtumisi

Ošomkov tegi turniiril esimese mängu kolmapäeval, kui täitis Benfica (Portugal) ja Etoile Lavalloise'i (Prantsusmaa) vahelises 2:2 viigiga lõppenud vastasseisus esimese kohtuniku ülesandeid. Järgmised mängud ootavad eestlast ees neljapäeval: kell 18.30 on Ošomkov teine kohtunik United Galati (Rumeenia) ja Benfica kohtumises, kell 21 algavas Doboveci (Sloveenia) Etoile Lavalloise'i mängus täidab ta kolmanda kohtuniku ülesandeid. Alagrupi viimased mängud peetakse 28. oktoobril, nende kahe kohtumise brigaade veel avalikustatud ei ole.

Ošomkov on sel kuul ametis olnud ka saalijalgpalli maailmameistrivõistluste valikturniiril, kui 10. oktoobril läksid vastamisi Holland ja Rumeenia. Esimese kohtuniku rollis olnud Ošomovi kõrval astus teise kohtunikuna väljakule Jagnar Jakobson, lisaks eestlastele kuulus brigaadi kolmas kohtunik Maximilian Alkofer (Saksamaa). Eliitringi vastasseis lõppes 1:1 viigiga, kusjuures alagrupi viimasel kohal lõpetanud Holland teenis sellest mängust oma ainsa punkti. Rumeenia kogus seitse punkti ja lõpetas Eliitringi teisel kohal ning juhul, kui selle võistlusfaasi lõppedes kuulutakse nelja parima teise koha omaniku sekka, ootavad neid aprillis ees sõelmängud, kust on edu korral võimalik pääseda finaalturniirile.

Eestlased on neljapäeval ametis teiseski UEFA klubisarjas. EJL-i jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja täidab delegaadi ülesandeid Euroopa liigas, kus kohtuvad FC Flora tänavune Meistrite liiga vastane RKS Raków Czestochowa (Poola) ja Sporting CP (Portugal). Oma alagrupis on Poola meeskond viimasel kohal ning pole seni peetud kahe kohtumisega punktiarvet avanud. Sporting asub kolme punktiga teisel kohal. Poolas ArcelorMittal Parki staadionil kõlab avavile kell 19.45.

Euroopa liigas on ametis ka EJL-i kohtunike komisjoni liige Uno Tutk, kes on kohtunike vaatleja TSC Backa Topola (Serbia) ja SC Freiburgi (Saksamaa) vastasseisus. Serbias TSC Arenal toimuvas kohtumises mõistab Tutki pilgu all õigust Aserbaidžaani kohtunikebrigaad: peakohtunik on Aliyar Aghayev, abikohtunikud on Zeynal Zeynalov ja Akif Amirali ning neljas kohtunik on Kamal Umudlu. Mängu videokohtunik on Alper Ulusoy ning abivideokohtunikuna tegutseb Abdulkadir Bitigen (mõlemad Türgi). Kohtumise avavile kõlab kell 19.45.