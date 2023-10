Šveitsi prokuratuur lõpetas Infantino kriminaalmenetluse

Šveitsi prokurörid andsid neljapäeval teada, et on lõpetanud enam kui kolm aastat kestnud kriminaalmenetluse, milles süüdistati Rahvusvahelise Jalgpalliliidu FIFA presidenti Gianni Infantinot ametiseisundi kuritarvitamises.

2020. aasta juulis alanud juurdluse põhjuseks olid väited Infantino ja endise Šveitsi peaprokuröri Michael Lauberi vahel 2016. ja 2017. aastal toimunud salakohtumistest. Lauber juhtis aastatel 2015-19 FIFA korruptsiooniskandaali uurimist, aga esitas lahkumisavalduse, kui kohus leidis, et ta oli Infantinoga kohtumisi varjanud ning oma ülemustele valetanud.

Infantino ja Lauberi juhtumit asus esmalt uurima eriprokurör Stefan Keller, kes eemaldati aga 2021. aasta mais pärast FIFA kaebust ametist; menetluse üle võtnud Hans Maurer ja Ulrich Weder teatasid neljapäeval, et juurdlus on suletud ja süüdistused ümber lükatud.

"See on täielik ja selge võit nii minu, uue FIFA kui õigluse jaoks," teatas Infantino neljapäeval. "On selge, et minu vastu suunatud süüdistused olid vaesete, kadedate ja korrumpeerunud inimeste katsed minu mainet kahjustada. Kui neil inimestel on veel säilinud mingit väärikust, peaksid nad oma tegude eest vabandust paluma," lisas FIFA president.

Märtsis teatas Šveitsi prokuratuur, et lõpetas kriminaalmenetluse, mis puudutas Infantino eralennuki väidetavat väärkasutamist.