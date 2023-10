Pärnu Rannajooks ületab taas 1000 osaleja piiri

Pühapäeval toimvaule Pärnu Kahe Silla klubi kolmikürituse finaaletapile on end kirja pannud muljetavaldav arv liikumissõpru, teiste seas võtavad stradijoonel koha sisse mullune võidumees Olavi Allase ja Tiidrek Nurme.

Start 10 kilomeetri pikkusele distantsile antakse Rannastaadionilt kell 13.00 ja 5 km pikkusele teekonnale kell 13.20. Kõiki finišeerijaid ootab erikujundusega medal ja need, kelle kontole koguneb kolmest kolm – lisaks Rannajooksule on juba läbitud Luitejooks ja kahe silla jooks – osalust, saavad boonusena kolmikürituse medaligi.

Lastejooksudele on oodatud kuni 11-aastased jooksusõbrad. Kõiki lastejooksu lõpetajaid ootab uhke diplom, värskendav jook ja maius Farmilt. Lastejooksude osalejate arv on piiratud: starti lubatakse kuni 400 huvilist.

"Mullusega võrreldes on näha hoogsamat registreerimist ja Pärnusse tuleb külalisi nii väljastpoolt maakonda kui välismaaltki," rääkis ürituse peakorraldaja Vahur Mäe, kelle sõnul on lätlaste huvi kasvamas. "Ju on mõjunud meie suhted Läti suurima jooksusarja Stirnu Buksi korraldajatega, peale selle teeme ise aktiivset turundustööd," rääkis Mäe, kelle hinnangul näeb Pärnus poolsadat lõunanaabrit.

Korraldusmeeskonna juhi hinnangul on Pärnus madalhooajal üle 1000 osalejaga üritused kõva sõna. "Pärnut võetakse kui suvepealinna ja hooajalist kohta. Rannajooks annab tunnistust, et siin saab suuri üritusi teha sombuselgi ajal," rõõmustas Mäe.

Eelregistreerimine kõikidele Rannajooksu distantsidele kestab 26. oktoobri õhtuni.

Stardid:

Kell 11.00 Lastejooksud

Kell 13.00 Jooks, käimine/kepikõnd 10 km

Kell 13.20 Jooks, käimine/kepikõnd 5 km