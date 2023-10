Rattalegendi šokeeris Tour de France'i marsruut

Tunnustatud sprinter läheb järgmise aasta Prantsusmaa velotuuril rekordilist 35. etapivõitu jahtima. Kolme nädala pikkune katsumus koosneb seekord kaheksast tasasest ja neljast künklikust etapist, seitsmest mägietapist ja kahest temposõidust.

"See on ilmselt kõige raskem marsruut, mida ma kunagi Prantsusmaa velotuuril näinud olen. Ma olen tegelikult natukene šokis," rääkis 38-aastane Cavendish marsruudi tutvustamisel. "Esimesed etapid Itaalias soosivad sprintereid, kuid tegelikult see väga suurt rolli ei mängi, sest kõik etapid algavad raskelt, lõppevad raskelt ja üleüldse tundub kogu velotuur raskena. Etapivõiduks on paar head võimalust, aga kõigepealt tuleb nende etappide starti jõuda."

Cavendish pidi tänavuse Prantsusmaa velotuuri kukkumise tõttu pooleli jätma. Maikuus teatas Astana rattur, et käesolev hooaeg jääb tema viimaseks, kuid ta tegi pärast ebaõnnestunud suurtuuri meelemuutuse ja otsustas siiski karjääri jätkata.

Astana on tulevaks hooajaks komplekteerinud kogenud võistkonna, et aidata Cavendishil ihaldatud 35. etapivõit kätte saada. Meeskonnaga on liitunud taanlane Michael Mörköv, itaallane Davide Ballerini ning sakslased Max Kanter ja Rüdiger Selig. "Me enam-vähem teame, mida me järgmisel aastal teeme. Meil on hea tiim," lisas Cavendish.

Järjekorras 111. Prantsusmaa velotuur algab järgmisel aastal 29. juunil ja kulmineerub 21. juulil.