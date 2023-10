Tiitlimatšiks valmistunud Jones sai rängalt vigastada

UFC tegevjuht Dana White teatas kolmapäeval, et Jones sai treeningul raske vigastuse, mis jätab meistrivöö hoidja ligi kaheksaks kuuks oktagonist eemale. "Jon maadles treeningul ja sai tõsise trauma. Kõõlus, mis ühendab rinnalihast luuga, rebenes luu küljest lahti ning ta vajab operatsiooni," sõnas White ühismeedias avaldatud videos.

UFC 295 peamatšiks sai seega poolraskekaalu matš tiitlikaitsja Jiri Prochazka (29-3-1) ja Alex Pereira (8-2-0) vahel. Raskekaalu ringis kohtuvad Jonesi ja Miocici asemel hoopis Tom Aspinall (13-3-0) ja Sergei Pavlovitš (18-1-0).

36-aastast Jonesi peetakse üheks läbi aegade parimaks vabavõitlejaks. Tema arvel on 27 võitu ja üks kaotus. Hetkel troonib Jones UFC pound-for-pound ehk kõikide kaalukategooriate ühises edetabelis esikohal.

Jones oli viimati võistlustules tänavu märtsis, kui ta naasis kolme aasta pikkuselt pausilt, et alistada raskekaalu tiitlimatšis Ciryl Gane.

BREAKING NEWS…………… Sergei Pavlovich vs Tom Aspinall for the Interim Heavyweight Championship. Main Event is Jiri Prochazka vs Alex Pereira. #UFC295 is LIVE at MSG on ESPN+ PPV pic.twitter.com/SaPAwpyHi2