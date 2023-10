Andres Petrov langes Belfastis konkurentsist

Viiest partiist ühe võitnud Petrov tegi 91-punktise seeria abil seisuks 1:1, aga järgnevad partiid kuulusid vastasele, kes jätkab nüüd reitinguturniiri kaheksandikfinaalis.

Petrov teenis Belfastis kaks võitu: kõigepealt ühe kvalifikatsioonis ja teise põhitabeli avaringis, kus õnnestus alistada kohalik lemmik ja maailma edetabeli neljas Mark Allen.

"Täna ei olnud seda ette nähtud," kirjutas Petrov ühismeedia platvormil X. "Tegin siiski väga korraliku turniiri, mida olin oodanud juba pikemat aega ja olen kahe võiduga rahul, mis andsid pikalt puudu jäänud mängukogemust ja loodetavasti kasutan seda ka edaspidi."

"Palju õnne Xingile, kes on suurepärane talent ja head tulemused muudkui tulevad. Olen väga tänulik, et sain mängida sellisel areenil maailma paremat vastu. Hindan seda. Aitäh kõigile, kes mind toetasid - seda oli kogu aeg tunda. Võidud ja kaotused tulevad ja lähevad, aga need emotsioonid jäävad igavesti."

"Aitäh mu perele, kes teab täpselt, millised deemonid mind vaevavad. Võimatu on üle hinnata seda toetust, mida nad on mulle avaldanud," jätkas Petrov. "Aitäh minu sponsoritele ja toetajatele, kelleta see ei oleks võimalik olnud."

"Ja kõige tähtsam - aitäh mu tütrele - see kõik on vaid ja üksnes sinu pärast!"