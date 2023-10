Võrkpallurid välismaal: Laak ja Kullerkann said mängu parima auhinna

Äsja Saksamaa kõrgliigaklubiga Berliini Recycling Volleys liitunud Robert Täht ja juba varasemalt meeskonna ridadesse kuulunud Timo Tammemaa said tähistada hooaja esimest saavutust, kui teeniti Saksamaa superkarika võit. Berliin alistas finaalis 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) Friedrichshafeni.

Esimesed mängud on pidanud ka Argentina kõrgliigasse siirdunud Kevin Saar, kes aitas oma uue koduklubi UPCN Voley Clubi Argentina superkarikas hõbedale. Poolfinaalis alistati 3:1 (25:20, 23:25, 25:12, 26:24) Monteros Voley Club, Saarelt 13 punkti (+8). Finaalis jäädi aga 1:3 (19:25 25:15 26:28 17:25) alla Club Asociación Mutual Policiali meeskonnale, Saar tõi vähese mänguajaga kolm punkti (-1).

Suurepäraselt on hooaega alustanud Eesti rahvusnaiskonna diagonaalründajad. Kertu Laak aitas Poola meistriliiga kolmanda vooru kohtumises Bielsko-Biala BKS Bostiku 3:0 (33:31, 25:23, 25:19) võiduni riigi valitseva meistri LKS Commercecon Lodzi vastu, tuues 20 punkti (+18) ning pälvis selle esitusega ka mängu MVP tiitli. Tabelis on Laagi tööandja täiseduga (üheksa punkti) liidrikohal.

Rumeenia meistriliigas CSM Targovistet esindav Kadi Kullerkann aitas oma naiskonna 3:0 (25:16 25:12 25:23) võiduni CS Rapid Bucuresti üle, tuues 14 punkti (+12) ning teenis samuti mängu parima tunnustuse. Liigatabelis hoiab Kullerkannu koduklubi kaheksa punktiga teist kohta.

Rumeenia meeste kõrgliigas said Robert Viiber ja Bukaresti Steaua lõppenud nädalal tulemusega 3:2 (25:22 25:27 20:25 25:17 15:13) jagu linnarivaal Rapidist. Viiber ei mänginud. Rainer Vassiljevi juhendatav Zalau sai 1:3 (19:25 25:18 20:25 21:25) kaotuse Bukaresti Dünamolt. Tabelis on Steaua viie silmaga kolmas ja Zalau pole punktiarvet avanud.

Prantsusmaal pidas esimese liigamängu Märt Tammearu, kelle tööandjaks olev Tours sai 3:2 (25:19 21:25 25:23 23:25 15:12) võidu Saint-Jean d'Illaci üle. Tammearu sekkus vahetusest ja tõi lõpuks 12 punkti (+7). Ardo Kreek ja Arago de Sete pidid vastu võtma 1:3 (25:16 20:25 20:25 16:25) kaotuse Tourcoing´lt. Kreek tõi viis punkti (+3).

Prantsusmaa naiste kõrgliiga kolmandas mänguvoorus said Kristiine Miilen ja Nancy Vandoeuvre tulemusega 3:1 (25:19 25:17 18:25 26:24) jagu Chamalieres´t. Miilen kaasa ei teinud. RC Cannes´i ridadesse kuuluv noormängija Carmel Vares sekkus hetketi RC Cannes´i naiskonna eest, kui neil tuli tunnistada Macq En Baroeuli 3:0 (25:22 25:20 25:16) paremust. Eestlanna skoori ei teinud. Tabelis on Nancy üheksa punktiga teisel kohal ja Cannes kahe punktiga kümnes.

Belgia meistriliigas oli tihe mängunädal. Renet Vankeri tööandja Maaseiki Greenyard sai esmalt kirja 3:0 (25:16 25:21 25:21) võidu Waremme vastu, Vanker sai kirja täismängu ja tõi ka ühe punkti. Seejärel saadi 3:0 (25:15, 25:21, 33:31) võit Acheli üle, eestlasest sidemängija tõi lisaks oma põhitööle ka kaks punkti. Henri Treial aitas Roeselare Knacki 3:0 (25:14 25:20 25:22) võiduni Genti Caruuri üle, tuues neli punkti (+3). Seejärel oldi 3:1 (25:22, 25:23, 21:25, 25:18) paremad Guibertini meeskonnast, Treialilt 12 punkti (+10). Stefan Kaibald ja tema tööandjaks olev Leuven said kirja 3:0 (25:10 25:23 25:17) võidu Acheli üle ja 3:0 (25:22, 25:22, 25:20) võidu Genti üle. Kaibald neis mängudes kaasa ei teinud. Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans pidid tunnistama Meneni 3:0 (25:22 25:22 25:17) paremust, Saaremaalt kolm punkti (-1). Tabelis on Leuven kuue silmaga esimene, Maaseik samade punktidega teine ja Roeselare samuti kuue punktiga kolmas. Aalst asub viimasel real, punktiarve on avamata.

Austrias jätkab võidukalt Mihkel Varblase tööandja Innsbrucki Hypo Tirol, kes sai viimati 3:0 (25:18, 25:22, 25:22) jagu Zadruga Aich/Dobist. Eestlasest temporündaja arvele kogunes 11 punkti (+8). Tabelis ollakse 12 punktiga esikohal.

Horvaatia meistriliigas leiba teeniv Sten Perillus ja MOK Mursa-Osijeki jätkasid samuti edukalt, olles 3:0 (25:13, 25:20, 25:13) üle Splitist. Perillus ei mänginud. Tabelis on eestlase koduklubi üheksa punktiga kolmas.

Tšehhis pidas liigahooaja esimese kohtumise Silver Maar, kes aitas Libereci Dukla 3:2 (14:25, 25:19, 25:23, 20:25, 15:4) võiduni Benatky vastu. Liberona tegutseva Maari vastuvõtuprotsent oli 56.

Bulgaaria meistriliigas alustas hooaega Markkus Keel, kelle koduklubiks olev Cherno More pidi tunnistama Dobrudzha 3:1 (25:22 17:25 25:17 25:22) paremust. Keel sai kirja täismängu ning panustas lisaks sidemängija ülesannetele ka kahe punktiga.