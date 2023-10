Ruben Volt võitis taas sõidu Euroopa meistrisarja etapil

Kvalifikatsioonis oli Volti koht kümnes. Esimeses sõidus pidi ta aga mootori vahetuse tõttu startima stardirivi lõpust, mis ei takistanud teda kiirelt oma positsiooni parandamast. Juba neljandal ringil võitles ka kuuenda koha pärast. Paraku oli tal aga üheksandal ringil kontakt kaasvõistlejaga, mida kohtunikud tõlgendasid Volti süüks. Ta sai boksist läbisõidu karistuse, mis lisati hiljem 30-sekundilise ajakaristusena ja see kukutas ta viimasele, 13. kohale.

Teises sõidus startis Volt esimeselt positsioonilt, aga andis stardis ühe positsiooni ära, kui liidriks asus Ukraina sõitja Daniel Tkatšenko. Pärast turvaauto rajalt lahkumist seitsmendal ringil tegi liider sõiduvea ja Volt asus sõidu liidriks. Ta tõrjus konkurentide rünnakud edukalt ja pani oma hooajale TCR Europe sarjas võiduka punkti, võites hooaja viimase sõidu.

"Nädalavahetus läks plaani kohaselt. Saime teha seda, mida tahtsime," rääkis Volt. "Esimese sõidu kokkupõrke ja sellega kaasnenud karistuse osas oleme ise erineval arvamusel. On kuidas on, tuleb ka selliseid hetki. Peale seda keskendusime juba teisele sõidule, et see võimalikult hästi läheks ja kõik õnnestuks. Teine sõit oli täielik õnnestumine."

"Sõit ise oli väga raske, kuna meil olid eelmisest etapist lisakilod juures; Audidel, kellega võidu sõitsime oli neid vähemaks võetud. Nad olid väga kiired ja pidime kogu sõidu väga põhjalikult läbi mõtlema. Seda, millist joont sõita, et olla kiire ja samas ka mitte rehvi kulutada. Tulime võiduga koju ja oleme sellega väga rahul," tõdes Volt.