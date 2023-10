Grete Maria Savitsch pälvis Türgis kuuenda koha

Naisjuunioride hulgas pälvis võidu kodupubliku rõõmuks Selinay Tugce Kir ajaga 1:05.16. Hollandlanna Merel Veltman kaotas talle 27 ja lätlanna Beate Bula 49 sekundiga. Kuuendana lõpujoone ületanud Savitsch jäi võitjale alla ühe minuti ja 41 sekundiga.

"Yenisehiri etapiga saigi läbi minu juunioriaeg triatlonis. Võistluspäeval oli õhusooja 30,8 kraadi ja vesi oli 27 kraadi. Harjumatult kuumades oludes oli väga raske endast parimat anda," rääkis Savitsch võistluse järel. "Ujumine oleks võinud parem olla. Väljajooksul komistasin ja kukkusin ning kaotasin seetõttu kohti. Õnneks olid minu trumbid sellel võistlusel vahetusalade kiired läbimised ja rattasõit."

"Sõitsime hollandlase, serblase ja sloveenlasega jälitajate grupis. Esimesed kaks ringi olid lootusrikkad – kaotasime 39 sekundit liidritele. Viimasel ringil jäädi kahjuks passima ja kõik hakkasid jooksu ootama. Nii venis kaotus liidritele juba veidi üle minuti pikkuseks," jätkas Savitsch. "Minuga samas grupis olnud hollandlane ja sloveenlane tegid passimisega valearvestuse ja ei suutnud enam jooksuga rattarajal kaotatut tagasi teha. Mina jäin võistlusega rahule ja tean, mida tegema pean, et uuel hooajal eliitnaistega võisteldes konkurentsivõimeline olla. Treeningtundide arvu kasv ujumises ja jooksus tagaks parema tulemuse."

Eliitmeeste klassis teenis võidu itaallane Samuele Angelini ajaga 52 minutit ja 13 sekundit. Inglane Marcus Dey (+0.02) sai hõbedase ja prantslane Louis Vitiello (+0.06) pronksise autasu. Sikk kaotas võitjale 26 sekundiga ja sai 26. koha.

"Selle etapi tulemus ei paku küll nii palju rahulolu kui eelmise oma, kuid täitsa viisakas hooaja lõpetamiseks," ütles Sikk. "Ujumises tundsin ennast hästi. Poide juures oli küll kaklemist, aga muidu oli kontrolli all. Rattadistantsil oli olukord sarnane Alanyale – esimesel ringil püüdsin liidreid ning selle lõpuks sain suurde gruppi. Poolel distantsil sain aru, et tegelikult on ees veel jooksikute grupp, aga neid ei õnnestunud enam püüda. Rattalt tulin maha kenasti grupi eesotsas, aga vahetusalas suutsin oma kohast mööda joosta ja kaotasin seetõttu väärtuslikke sekundeid. Jooks oli pigem keskpärane. Ilmselt ei teinud palav ilm asja lihtsmaks."

45. koha teeninud Angerjärv jäi võitjale alla kolme minuti ja 14 sekundiga. "Ujumises oli tunne päris okei. Alguses oli päris palju kaklemist ja ei saanud päris vabasse vette. Tagasi tulemine läks veidi raskeks ja sattusin grupi jalgadesse," kirjeldas Angerjärv. "Vahetusalasse jooks ei olnud just kõige parem ning jooksin ka oma rattast mööda. Kuna need postid olid veidi viltu, siis ei näinud seal nimesid päris hästi."

"Kahjuks jäi rattarajal väga vähe puudu suurest grupist. Seda oli natuke kurb vaadata, kuidas me lihtsalt tagumisega pundiga ei suutnud järgi sõita. Lisaks mõtlesin, et rattarajal on kuidagi eriti raske ja hiljem selgus, et esirehv oli peaaegu tühjaks jooksnud," jätkas Angerjärv. "Teises vahetusalas jooksin taas oma kohast mööda. Jooks oli väga kesine. Palava ilma tõttu võttis aega rütmi leidmine. Teisel ringil läks paremaks, aga ei midagi erilist. Sain siit ujumise kohta kindlasti natuke õpetust jälle, mida paremini teha ja kuidas seda teha. Nüüd on vaja veidi puhkust ja mõelda uueks hooajaks asjad läbi. Kindlasti on vaja ujumisega rohkem vaeva näha."

Eliitklassi naiste seas pälvis võidu inglanna Annabel Morton (58.29), jättes selja taha sakslannad Franka Rusti (+0.04) ja Julia Bröckeri (+0.21).