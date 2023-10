Monfils tegi Stockholmis ajalugu, Korpatsch teenis esimese turniirivõidu

Finaalis sai Monfils 4:6, 7:6 (6), 6:3 jagu läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud venelasest Pavel Kotovist.

Hooaja esimesel poolel vigastustega kimpus olnud Monfils alustas Stockholmi turniiri maailma 140. reketina, kuid tänu turniirivõidule kerkis taas esisaja sisse, tõustes 89. kohale.

Monfilsile on see karjääri 12. ATP turniirivõit, Stockholmis võidutses ta teist korda – esimest korda triumfeeris ta Rootsi pealinnas 2011. aastal. Ta on 11. mängija, kes on Stockholmi turniiri kahel korral võitnud, kuid 12-aastane vahe kahe võidu vahel on kõigi aegade suurim. Ühtlasi oli see Monfilsi esimene turniirivõit isana – mullu sügisel sündis tema ja tennisisti Elina Svitolina perre tütar.

Alates 1990. aastast on varasemalt vaid kolm meest – Roger Federer, Ivo Karlovic ja Feliciano Lopez – suutnud 37-aastaselt või vanemalt ATP turniiri võita.

Kotov kerkis finaali jõudmisega maailma edetabelis 109. realt 81. positsioonile.

Antwerpenis peetud ATP 250 turniiri finaalis alistas Kasahstani esindav Aleksandr Bublik 6:4, 6:4 prantslase Arthur Filsi ja teenis hooaja teise ning karjääri kolmanda turniirivõidu. Mäletatavasti sai Fils teises ringis tasavägises heitluses jagu Eesti esireketist Mark Lajalist.

Bublik tõusis tänu turniirivõidule edetabelis kuus kohta ja on nüüd maailma 30. reket, Fils jätkab 38. real.

Naiste tuuril teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu sakslanna Tamara Korpatsch, alistades Rumeenias Cluj-Napocas peetud WTA 250 kategooria turniiril kodupubliku ees mänginud Gabriela Ruse 6:3, 6:4.

Korpatsch tõusis võiduga maailma edetabelis 105. kohalt 71. positsioonile, Ruse tõusis 188. realt 127. kohale.

Tšehhitar Katerina Siniakova mängis teist nädalat järjest finaalis ja kui nädal varem Hongkongis jäi ta kolmes setis alla kanadalanna Leylah Fernandezele, siis nüüd Nanchangis peetus WTA 250 kategooria turniiril sai ta tänavuse hooaja pikimas finaalmatšis, mis kestis kolm tundi ja 33 minutit, kaasmaalannast Marie Bouzkovast jagu 1:6, 7:6 (5), 7:6 (4). Seejuures päästis Siniakova kolm matšpalli.

Karjääri viienda turniirivõidu saanud Siniakova tõusis edetabelis 60. kohalt 46. reale, Bouzkova parandas kohta viie rea võrra ja on nüüd 34.

Tuneesias Monastiris teist korda peetud WTA 250 kategooria turniiril kaitses tiitli belglanna Elise Mertens, alistades finaalis 6:3, 6:0 itaallanna Jasmin Paolini. Itaallanna 3:2 eduseisust võitis Mertens kümme geimi järjest.

Mertens tõusis edetabelis kuus kohta ja on nüüd 30. positsioonil, Paolini kerkis koha võrra, 29. reale.