100 spordihetke | Purjetajad Tõnu ja Toomas Tõniste

Kaksikvendade Tõnu ja Toomas Tõniste tee maailma purjetamise tipu suunas algas ajal, mil Tallinna olümpiaregatt oli veel kõigil värskelt meeles. Rein Ottosoni käe alt sirgunud purjetajatepaar mõistis teineteist hästi ning noorte Tõnnide areng klassis 470 oli muljetavaldav.

Souli olümpialt 1988. aastal võitsid toona 22-aastased Tõnisted hõbemedali. Väärt saavutus, mis jäi teenimatult Tiit Soku ja Erika Salumäe kuldade varju, aga tuli eestlastele olulisel ärkamisajal.

Neli aastat hiljem Barcelona olümpiamängudel jõudsid Tõnisted taas medalini. Küll pronksini, aga see oli juba oma sini-must-valge lipu all võidetud olümpiamedal. 1992. aastal tulid Tõnisted ka Euroopa meistriks. Kolmel korral on vennad Tõnisted pälvinud Eesti aasta võistkonna aunimetuse.