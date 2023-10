Viljandi HC jäi eurosarjas pidama teises ringis

Mängu alguses haarasid võõrustajad kohe initsiatiivi ning Marko Majstorovici väravast läksid sloveenid kümnendaks minutiks 5:3 ette. Kuigi Viljandi jõudis korra ka viigiseisuni, siis poolaja lõpuks taastas Krka 13:11 edu. Viljandi oli hädas just rünnakuefektiivsuses, kus see näitaja oli neil 31, kui vastased suutsid realiseerida 50 protsendiga.

Teise poolaja alguses jätkasid sloveenid sealt kus pooleli jäid ning kiirrünnakute ja Majstorovici seitsme tabamuse toel juhiti 38. minutiks 21:16. Mäng seejärel stabiliseerus ning skooriti kordamööda.

Kümme minutit enne lõppu tõi selleks hetkeks viis väravat visanud Hendrik Koks eestlaste poolt vaadates tabloole numbrid 20:27, aga Viljandi siiski lähemale ei pääsenud ja lõppseisuks tegi Simon Drõgin 24:33. Kahe mängu kokkuvõttes teenis MRK Krka 65:47 võidu.

"Kaks mängu kulgesid suhteliselt sarnase stsenaariumi järgi. Esimesel poolajal suutsime vastastega võidelda, kuid siis jäime realiseerimisega hätta. Põhiline, mis siit näppude vahele jääb, on järeldus, et igaüks peab oma peas asjad korda tegema," sõnas Viljandi treener Marko Koks. "Tundmatu vastase vastu, kellega igapäevaselt meistriliigas ei kohtu, hävime mentaalselt. Kõrvalt vaadates ütleks, et tegu on võrdse vastasseisuga, kuid ühel hetkel jääme lihtsalt jätta. Ei tea siis, kas mõtleme üle."

Eestlaste poolelt viskas Hendrik Koks viis ning Aleksander Pertelson ja Sten Maasalu kolm väravat. Krka eest tabas Majstorovic kaheksal korral.

Viljandi kaotus tähendab ühtlasi, et kõigi Eesti klubide jaoks on euroteekond sel hooajal lõppenud. HC Tallinn jäi alla Luksemburgi klubile Käerjeng, Mistra kaotas austerlaste Bregenzile ning Serviti ei pääsenud edasi Islandi meeskonna Valuri vastu.