Bedard viskas kodudebüüdis värava, aga Vegas võttis võidu

Tänavuse draft'i esivalik ja suure potentsiaaliga 18-aastane Bedard näitas kodudebüüdis enda talenti koheselt, kui jõudis poolteist minutit pärast kohtumise algust enda karjääri teise väravani.

Golden Knights viigistas aga kaks ja pool minutit hiljem William Karlssoni väravast ning asus teise perioodi kaheksandal minutil Jonathan Marchessaulti väravast 2:1 juhtima. Blackhawks viigistas aga omakorda poolteist minutit hiljem, kui Reese Johnson väravani jõudis.

Otsustavat perioodi oli mängitud vaid 13 sekundit, kui Nicolas Roy Vegase taas juhtima viis ning Golden Knights leidis 14. ning 17. minutil väravalisa (Mark Stone, Paul Cotter), et eduseis kolmele väravale paisutada. Blackhawks viskas enne mängu lõppu ühe värava, kuid pidi siiski Bedardi kodudebüüdis 3:5 kaotusega leppima.

Tiitlikaitsja Golden Knights on hooaega alustanud viie järjestikuse võiduga, täisedu on saatnud ka tunamullu Stanley karika võitnud Colorado Avalanche'i, kes alistas ööl vastu pühapäeva Carolina Hurricanesi 6:4. Idakonverentsis on kaotuseta alustanud vaid Boston Bruins, kes on pidanud aga neli kohtumist.