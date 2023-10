Suurepärane jalalöök andis Mahhatševile Volkanovski vastu teise võidu

Esialgu pidid Abu Dhabis vastamisi minema Mahhatšev ning brasiillane Charles Oliveira, kes oli kuni eelmise aasta oktoobrini kergkaalu meister, kuid kaotas tiitli just Mahhatševile. teatas Oliveira teatas aga vaid 12 päeva enne revanšivõimalust, et sai treeningus tabamuse vastu kulmu, mis vajas mitut õmblust ning korduskohtumine lükkus selleks korraks edasi.

Selle asemel astus lühikese etteteatamisega puuri hoopis UFC üldedetabelis koos Mahhatševiga esikolmikusse mahtuv Alexander Volkanovski, kes on sulgkaalus juba mitu aastat kindlakäeliselt valitsenud. Tänavu veebruaris tegi Volkanovski kaaluklassis hüppe üles ning võitles Mahhatševiga ka kergkaalu tiitlivöö eest, kuid jäi venelasele tasavägises matšis alla.

Volkanovski teine võimalus kahes kaaluklassis tšempioniks tõusta lõppes laupäeva hilisõhtul aga juba esimeses raundis, kui Habib Nurmagomedoviga üles kasvanud ja koos treeninud Mahhatšev ootamatult jalaga austraallasele vastu pead lõi. Pikali kukkunud Volkanovski jäi siis löögirahe alla ja sambotaustaga Mahhatševile määrati nokaudiga võit.

"Näitasin talle madalat lööki, siis kehalööki, siis kõrget lööki. See on see, mida me kuid Oliveira jaoks treenisime ja midagi ei muutunud ka Volkanovski jaoks," selgitas venelane. "Ma tahan teda tänada, [Volkanovski] on tõeline tšempion. Ta ei anna kunagi alla ja oleks võidelnud kõik viis raundi."

Kuivõrd Volkanovski tuli kaaluklassis ülespoole, säilitas ta enda sulgkaalu tiitlivöö. 31-aastase venelase jaoks tähendas see aga 13. järjestikust võitu, mis on UFC ajaloo pikimate võiduseeriate seas kolmandal kohal. Legendaarne Anderson Silva võitis karjääri tipus 16 matši järjest.

Võitlusõhtu eelviimases matšis teenis kohtunike otsusega võidu Tšetšeenias sündinud Hamzat Tšimajev, kes alistas keskkaalus endise meistri Kamaru Usmani, kes võttis samuti matši vastu lühikese etteteatamisega. Tšimajev oleks esialgse plaani kohaselt kohtunud brasiillase Paulo Costaga.