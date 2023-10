Lajali konkurentsist lülitanud Fils alistas poolfinaalis Tsitsipase

19-aastane Fils (ATP 38.) ja Tsitsipas (ATP 7.) mängisid tasavägise avaseti, kus kumbki mees teist murda ei suutnud. Seisul 5:4 oli prantslasel setipall, kuid kreeklane kaitses selle ning viis seti veel lõppmängu. Tasavägine heitlus jätkus ka seal, kuid Fils asus 6:4 juhtima ning vormistas lõpuks 7:5 võidu.

Teises setis sai Fils koheselt hakkama mängu esimese murdega ning asus siis 2:0 juhtima ja juhtis terve seti vältel, kuni Tsitsipas 3:5 kaotusseisust kaks järjestikust geimivõitu teenis. Ka teine sett läks lõppmängu, kus Fils aga esimesest kuuest punktist viis võitis. Tsitsipas jõudis veel kahe punkti kaugusele, aga noor prantslane vajas üht matšpalli, et kokkuvõttes 7:6 (5), 7:6 (4) võit vormistada.

Fils alustas tänavust aastat maailma edetabelis 251. positsiooniga, aga on teinud täieliku läbimurde ning on nüüd ühe võidu kaugusel enda hooaja teisest turniirivõidust ATP karusellil. Tsitsipas oli teine esikümnesse kuuluv mängija, kelle Fils sel aastal alistanud on.

Prantslasele avaldab finaalis vastupanu aga Kasahstani esindav Alexander Bublik (ATP 36.), kes alistas teises poolfinaalis sakslase Maximilian Martereri (ATP 127) 6:4, 6:4.