Eesti võrkpalliklubid ei kaotanud Balti liigas ühtegi geimi

Mängupäeva alustasid võidukalt Tartu Bigbank ning Võru Barrus, kes alistasid koduväljakul vastavalt RTU/Robežsardze/Jurmala võistkonna ning Amber Volley.

Tiitlikaitsja Tartu Bigbank sai Martti Juhkamilt 14 punkti (+9), Timo Ander Lõhmuselt 12 punkti (+8) ning Andris Širjakovsilt 11 punkti (+6). Alar Rikbergi juhendatava Bigbanki meeskonna vastuvõtt oli 56 protsenti ning rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokist saadi üheksa ja servilt kaheksa punkti (eksiti 14 pallingul), vahendab volley.ee.

Võru Barruse eest oli parim Renato Santos, kes tõi 21 punkti (+17). Kristo Kollo lisas omalt poolt 14 punkti (+7). Võru vastuvõtt oli 41 protsenti ja rünnak 54 protsenti, blokipunkte kogunes kümme ja servipunkte kuus (eksimusi tehti 14).

Võidulisa teenisid ka Pärnu Võrkpalliklubi ja Selver/TalTech, kes mängisid aga võõrsil. Pärnu VK alistas Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme ja Selver/TalTech sai jagu Jekabpilsi Lušist.

Pärnu eest oli parim Andrus Raadik, kes lõpetas 16 punktiga (+12), äsja klubiga liitunud Renee Teppani arvele jäi 12 punkti (+8). Toomas Jasmini meeskonna vastuvõtt oli koguni 76 protsenti ja rünnak 52 protsenti, blokiga saadi kaheksa ja serviga kuus punkti (eksiti üheksal servil).

Selver/TalTechi eest oli parim Matthew Aubrey 16 punktiga (+7), Tristan Täht lisas 14 punkti (+5) ning Marx Aru panustas kümne silmaga (+3). Tallinna klubi vastuvõtt oli 49 protsenti, rünnakuid lahendati 46-protsendiliselt, blokipunkte saadi kümme, servipunkte seitse (Aubrey säras nelja ässaga) ning eksiti 15 servil.

Balti liigas jätkab esikohal Selver/Taltech, kes on võitnud kõik enda kolm mängu. Nii Võru Barrus kui Tartu Bigbank on kolme mänguga kogunud kuus punkti, neljandal kohal on Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme viie silmaga. Esinelikule järgnevad Amber Volley (neli punkti), Pärnu VK (kolm punkti), RTU/Robežsardze/Jurmala (kaks punkti) ja Jekabpilsi Luši (üks punkt).

Võrkpalli Balti liiga jätkub pühapäeval, kui peetakse neli kohtumist.