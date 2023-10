Zarco võttis Austraalias viimasel ringil karjääri esimese võidu

Üldarvestuses teisel kohal asetsev Jorge Martin purustas kvalifikatsioonisõidus Philip Islandi rajarekordi ning liikus ilmaolude tõttu laupäeval peetud põhisõidus samuti võidu poole, aga loovutas viimasel ringil esikoha ning lõpetas sõidu hoopis viiendana.

The pivotal point where @88jorgemartin's victory dreams fell apart and @JohannZarco1's became reality!



There was chaos at Miller Corner on the final lap! ⚔️#AustralianGP pic.twitter.com/u2schK2ydB