Suri Inglismaa jalgpallilegend Bobby Charlton

1966. aastal maailmameistriks tulnud ja Ballon d'Ori auhinna võitnud Sir Robert Charlton esindas Inglismaa koondist 106 mängus, lüües koondisekarjääri jooksul 49 väravat. Kuldses võistkonnas mängis ka tema vanem vend Jack, kes suri 2020. aastal.

Northumberlandis sündinud ründaja veetis suurema osa enda klubikarjäärist Manchester Unitediga ning võitis klubiga 1968. aastal Euroopa karikavõistlused, mis oli tänase Meistrite liiga eelkäija. Charlton kandis Unitedi särki 758 mängus ja lõi Manchesteri klubi eest 249 väravat.

1994. aastal löödi legendaarne jalgpallitäht rüütliks.

"Sir Bobby oli miljonite jaoks kangelane. Mitte ainult Manchesteris ja Suurbritannias, vaid igalpool, kus jalgpalli mängitakse," teatas Manchester United laupäeval.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.