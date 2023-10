Mistra edenes karikavõistluste finaalturniirile

Esimese mängu oli koduplatsil Mistra võitnud 32:28. Korduskohtumise algus kulges võrdses rütmis ning mõlemad meeskonnad suutsid väga resultatiivselt rünnakul mängida.

Kümnendal minutil viskas Otto-Karl Kont tabloole seisuks 7:7, misjärel vahetus initsiatiiv ühelt poolelt teisele, kuid 22. minutiks suutis Mistra Serhii Orlovski kuue värava toel 16:14 ette rebida. Martin Johannson skooris sama arvu tabamusi, Armis Priskus tegi häid tõrjeid ning HC Tallinn hoiti viimasel kaheksal minutil vaid ühe värava peal ja garderoobi läks Mistra 21:15 eduseisuga.

Teise poolaja alguses Mistra initsiatiivi ei loovutanud ning mitmete kiirrünnakute toel juhiti 43. minutiks 30:21. Lõppseisuks vormistas HC Tallinna poolelt karistusviskest Karmo Harjo 28:35 ning Mistra edenes karikavõistluste poolfinaali koondseisuga 67:56.

HC Tallinna resultatiivseim oli taas Volodõmõr Štšerban 13 väravaga. Mistra poolelt tabasid Johannson ja Orlovski vastavalt kümnel ja üheksal korral. "Täna sujus rünnak palju paremini ja voolavamalt kui eelmises kohtumises. Realiseerisime kindlamalt ning selle najalt suutsime võidu kergemini võtta. Enne kui saame karika poolfinaalideks valmistuma hakata, on veel mitmeid meistrivõistluste kohtumisi ees. Järgmine nädal tuleb hea soojendus SK Tapaga, kes siis tuleb vastu ka finaalturniiril," analüüsis Johannson pärast kohtumist.

Kuna poolfinaali paarid on juba loositud, siis nüüdseks on teada, et Mistra läheb finaalturniiril vastamisi SK Tapaga ning teise finalisti selgitavad Viljandi HC ja Põlva Serviti - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper paari võitja.