Levadia alistas Tammeka, Kalev sai Vapruse vastu tähtsa võidu

Tallinna FCI Levadia asus A. Le Coq Arenal Tammeka vastu juhtima juba viiendal minutil, kui Reio Laabus omavärava lõi. 28. minutil kindlustas Mollo Bessala edu, kuid Tammeka teenis kaks minutit pärast poolaega värava, kui Levadia puurilukk Karl Andre Vallner tsenderduse pillas. Dominic Laaneots lõi palli väravasse, kuid enam väravalisa ei sündinud ja Levadia teenis 2:1 võidu ning tõusis Premium liiga edetabelis esikohale.

Tallinna Kalev ei vajanud enamat Marek Kaljumäe 11. minuti pealöögist, mis Ott Nõmme selja taha läks. Minut enne poolaega jäi kodupubliku ees mänginud Kalev veel vähemusse, kuid Pärnu Vaprus ei leidnud teisel poolajal väravat ja Kalev teenis 1:0 võiduga liigatabelis tähtsad kolm punkti, tõustes sellega liigatabelis neljandale reale.

Mängu lisaminutitel teenis punase kaardi ka Vapruse peatreener Igor Prins. "Sain selle eest, et küsisin, miks mäng 30 sekundit varem lõpetati. Ja tema näitas punast kaarti," ütles sünnipäeva tähistanud juhendaja portaalile Soccernet.ee. "Paraku mängisime pikalt enamuses, aga väravat ei suutnud lüüa. Kahju. Poisid pingutasid, aga sügisesed mängud on sellised."

Laupäeval alistas JK Narva Trans koduväljakul Nõmme Kalju 2:1. Kalju läks kohtumist Igor Subbotini 28. minuti väravast juhtima, kuid Trans viigistas viis minutit enne vaheaega, kui Tristan Koskor penalti realiseeris. Trans teenis võiduvärava 68. minutil, kui Harlin Suarez nõmmekate väravavõrku sahistas.

Levadia on pärast 32. mänguvooru 72 punktiga liigatabeli tipus, edestades ühe mängu vähem pidanud Tallinna FC Florat kolme punktiga.

Kolmandal kohal on Paide Linnameeskond 45 punktiga, neile järgnevad kolm 43 punkti kogunud meeskonda (Tallinna Kalev, Nõmme Kalju, Pärnu Vaprus). Narva Trans jääb neist kolmest omakorda viie punkti kaugusele.

Kaheksandal tabelireal on FC Kuressaare, kes on 31 mänguga kogunud 33 silma. Eelviimane on 24 punktiga Tammeka, Harju JK Laagri on kogunud 21 punkti.

32. mänguvoor saab lõpu pühapäeval: 14.30 lähevad vastamisi Paide ja Kuressaare, kell 17.00 kohtuvad Laagri ja FC Flora.