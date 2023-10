Chicago hokifännid avavad imelapse kodudebüüdiks rahakotiraudu

Blackhawks on hooaega alustanud viie järjestikuse võõrsilmänguga, kui võidud on võetud Pittsburgh Penguinsi ja Toronto Maple Leafsi üle ning alla jäädud Boston Bruinsile, Montreal Canadiensile ning Colorado Avalanche'ile.

Suvel 18-aastaseks saanud ja üheks aegade talendikamaks hokimängijaks peetav Bedard on viie esimese mänguga kirja saanud värava ning kaks resultatiivset söötu, kahes viimases matšis pole ta aga tulemuslik olnud. Regina Patsi eest viskas ta möödunud hooajal Western Hockey League'is 71 väravat ja kogus 143 resultatiivsuspunkti.

USA meedia on tähele pannud, et Bedardi laupäevane kodudebüüt tiitlikaitsja Vegas Golden Knightsi vastu on Chicagos piletihinnad lakke löönud. Statista.com-i ja edasimüüja Vivid Seatsi andmetele toetudes kirjutab Reuters, et mängu keskmine piletihind - 209 dollarit - on Blackhawksi viimase viie hooaja kõrgeim, selle ajaperioodi jooksul on järgmine keskmine kõrgeim piletihind "vaid" 148 dollarit.

Vegas Golden Knights on viiest senisest mängust neli võitnud normaalajal ning ühe karistusvisete järel.