Jalgpalliliit jättis rahvaliiga finalistid mängu eel rahvusstaadionita

Mängukoha muudatus tehti arvestades A. Le Coq Arena muru praegust seisukorda ja selle aastanumbri sisse jäävate mängude arvu, vahendab alaliit oma kodulehel. Oktoobri lõpus peetakse A. Le Coq Arenal naiste koondise Rahvuste liiga kohtumine Armeeniaga ja novembri keskpaigas meeste koondise EM-valikmäng Austria vastu. Lisaks toimuvad murul Premium liiga kohtumised, mis võivad otsustada kohtade jaotuse hooaja lõpuks.

"Mängu viimine A. Le Coq Arenalt teisele väljakule oli meie viimane valik. Arutasime erinevalt võimalusi, aga paraku pidime tänavu sellise lahenduse kasuks otsustama. Kuna A. Le Coq Arenal mängida ei saanud, siis oli mõlema finaalvõistkonna soov mängida Tartus, kus võimalikest variantidest jäi valikusse Annemõisa jalgpallihall," rääkis rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allas jalgpall.ee-le.

Mõlema klubi esindajad on alaliidu otsuse üle nördinud ning toonitavad, et kumbki ei soovinud Tartus mängida. "Sellist vestlust meil ei olnud. Jutt algas sellest, et A. Le Coqil me mängida ei saa. Esmalt pakuti võimalust Sportland Arenal teha, aga selle peale ütlesin mina kohe, et see pakkumine pole isegi mitte naljakas," selgitas Sadama esindaja Ron Türnpu Soccernet.ee-le.

"Hommikul jäi lihtsalt jutt, et liit otsib alternatiive. Ei meie ega Sadam ei tahtnud ju ometi Tartus mängida!" kinnitas portaalile ka Kohvile esindaja Albert Erepuu. "See ei ole mitte kuidagi sama väärtusega – kogu melu ja kõik muu, mis meil planeeritud oli, jääb lihtsalt ära..."

"826 mängijat registreeris end A-tasandile. Mitte ükski neist ei teinud seda mõttega, et oh kui lahe – saaks mängida jalkahallis või kunstmurul, kuhu saab kogu aeg minna, kasvõi suvalist alagrupimängu pidama," ütles Türnpu. "Pigem on küll tunne, et liit vedas meid alt," lisas Erepuu.

Nii FC Kohvile kui JK Pärnu Sadam kindlustas enda alagrupis võidu ning mõlemad meeskonnad liikusid edasi 1/8-finaali. Kohvile alistas seal tulemusega 8:1 GSE meeskonna, Pärnu oli 4:3 parem FC Taritust. Veerandfinaalis ootas Kohvile meeskonda FC TRT77/RA BBQ, kes alistati 5:2, poolfinaalis võeti 1:0 võit FC Lebo Ülesanne üle. Pärnu tiim oli veerandfinaalis vastamisi JK Saare Lattega, kes alistati suureskooriliselt 9:0, poolfinaalis ootas neid Kena Jalgpalliklubi, kellele löödi kuus vastuseta väravat.

FC Kohvile jõudis ka eelmisel aastal finaali, kuid seal tuli tunnistada Lebo Ülesanne paremust. Pärnu Sadam on varasemalt kahel korral rahvaliiga võitjaks kroonitud, seda 2018. ja 2020. aastal.