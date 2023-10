Kodusaali eelist saavad kasutada Tartu Bigbank ja Võru Barrus Võrkpalliklubi, Selver/TalTech ja Pärnu Võrkpalliklubi sõidavad külla lõunanaabritele.

Neljandal kohal paikneval Bigbankil on seni kirjas üks võit ja üks kaotus. Laupäeval algusega kell 17.00 võõrustab Tartu klubi lätlaste RTU Robežsardze/Jūrmalat ja pühapäeval kell 14.00 kohtutakse leedulaste Amber Volleyga.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg on nädalavahetuse eel positiivselt meelestatud. "Saan kasutada kõiki mehi ja oleme mänguvalmis. Koostöö, üksteise mõistmise jms osas teeme veel tööd ja näeme vaeva, aga üldseis on lubav," sõnas ta.

"RTU on suuresti sama võistkond nagu möödunud hooajal, hooaja alguse kohta on nende nurgaründajad (Patriks Pinka ja Janis Teikmanis) ehk tavapärasest teravamad. Matiss Gabdulins on nagu ikka korralikul tasemel, üldmulje neist on üsna hea. Amber Volley ridades on samuti mitmed kahe aasta tagusest ajast samad mehed, üks uus liituja on Colombiast pärit tempomees, kes tundub väga võimas ja jõuline kuju. Kindlasti pole Amber kehvem kui varasemalt ja julgeksin öelda, et nad võitlevad koha eest finaalturniiril," lisas Bigbanki juhendaja.

Võru Barrus on Balti liigas teeninud võidu Pärnu vastu ja saanud kaotuse Selver/TalTechilt. Laupäeval algusega kell 17.00 mängib Võru Amber Volleyga ja pühapäeval kell 17.00 RTU-ga.

Võru peatreener Oliver Lüütsepp ei taha kodupubliku ees leppida vähemaga, kui maksimaalne tulemus. "Kindlasti tahame mõlemal päeval võita, samas tuleb rasketeks mängudeks valmis olla. Amber on korralik sats, kõik positsioonid on ühtlaselt täidetud ja nõrkusi on nende puhul raske välja tuua. RTU vastu hakkan põhjalikumalt valmistuma laupäeva õhtul, kui nad on Tartuga ära mänginud, siis saab pildi ette, mida ja kuidas nad teevad," ütles Lüütsepp. "Hooaja alguses on jätkuvalt olulisim, mis meie oma platsipoolel toimub ja püüame oma mängu neile peale suruda."

Selver/TalTech läheb laupäeval kell 18.00 Lätis vastamisi Jekabpilsi Lušiga ning pühapäeval kell 18.00 Daugavpilsi Ülikool/Ezerzemega. Liigatabelis on Tallinna klubi täiseduga esimene.

Selveri peatreener Andres Toobal teab, et Läti klubide kodusaalides on alati raske. "Daugavpils on hetkel ehk kõige selgema pildiga selles osas, kuidas nad võiksid mängida. Samas palju infot meil pole, läheme lihtsalt mängima. Nii Daugavpils kui ka Jekabpils on kodus eriti kõvad võitlejad ja neil on ka üsna agressiivne toetajaskond, kes võib meeskonna käima tõmmata. Saab olema ka meie jaoks tõehetk, kuidas uued mehed pika bussireisi üle elavad, kui hommikul stardime ja õhtul on mäng," kommenteeris juhendaja.

"Jekabpilsi vastu peab ise väga hästi tegutsema, nad vahetavad väga palju ja neil on erinevaid huvitavaid skeeme. Lätti sõites tuleb olla väga keskendunud, siis läheb tavaliselt seal ka hästi. Kui fookus kipub kaduma, tullakse sealt kehva emotsiooniga enamasti tagasi," lisas Toobal.

Võistlustules on ka Pärnu Võrkpalliklubi, kes pole kahe mänguga suutnud võiduarvet avada ning loodab selle vea nädalavahetusel parandada. Laupäeval kell 18.00 mängitakse võõrsil Daugavpilsiga ning pühapäeval kell 16.00 Jekabpilsiga.

"Videopilti pole vastastest veel näinud, aga Daugavpils on sisuliselt sama sats, mis eelmisel hooajal, ainult diagonaal on uus mees," märkis Pärnu peatreener Toomas Jasmin. "Taset on neil piisavalt ja midagi kerget pole oodata. Sama Jekabpilsi osas, tuleb kaks kohtumist karukoopas, mis ei tähenda aga, et me võitma ei lähe. Tahaks selle võiduarve ära avada ja normaalselt edasi minna."