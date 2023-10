Neljakordne NBA meister riputas ketsid varna

39-aastane Iguodala avaldas, et sai peagi algavaks hooajaks mitu lepingut, sealhulgas Golden State Warriorsilt, kuid otsustas siiski karjääri lõpetada, et perega rohkem aega veeta.

"Aeg hakkas minu jaoks piiratuks muutuma ja ma ei tahtnud enam midagi tagaplaanile jätta. Eriti just platsiväliselt, et saaksin perega võimalikult palju koos olla. Ma tahaksin kõrgel tasemel edasi mängida, kuid minu poeg on 16-aastane ja meie peres kasvab ka kaks noort tütarlast. Nii et ma tahan nende kasvamisel ninapidi juures olla," ütles Iguodala Andscapeile antud intervjuus.

Eelkõige just suurepärase kaitsespetsialistina tuntud Iguodala debüteeris NBA-s 2004. aastal Philadelphia 76ersi särgis. Philadelphias mängis ta kaheksa hooaega ja sellele järgnes aasta Denver Nuggetsi ridades enne, kui ta 2013. aasta suvel Golden State Warriorsiga liitus.

Golden State'iga krooniti Iguodala neljal korral (2015, 2017, 2018, 2022) NBA meistriks ning 2015. aastal valiti ta mõneti üllatuslikult finaalseeria parimaks mängijaks. Pärast Golden State'ist lahkumist 2019. aastal mängis Iguodala poolteist hooaega Miami Heatis ja veetis seejärel veel kaks hooaega Golden State'is.

Karjääri jooksul viskas Iguodala keskmiselt 11,3 punkti, võttis 4,9 lauapalli ja andis 4,2 resultatiivset söötu.

Iguodala sai ka USA rahvuskoondise särki kanda, aidates USA-l võita kuldmedali 2012. aasta olümpiamängudel ja 2010. aasta MM-il.