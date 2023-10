Maailma 215. reketi muinasjutuline turniir jätkub

Wild card'i ehk vabapääsme alusel turniirile saanud Mochizuki on kodupublikule juba palju rõõmu valmistanud. Avaringis sai 20-aastane jaapanlane jagu maailma 31. reketist Tomas Martin Etcheverryst 6:4, 7:6 (5), teenides sedasi oma karjääri esimese võidu ATP turniiril.

Teises ringis läks Mochizuki vastamisi esimesena asetatud Taylor Fritziga (ATP 10.). Ehkki noor jaapanlane kaotas avaseti 0:6, suutis ta siiski külma närvi säilitada ja järgmised kaks setti võita 6:4, 7:6 (2).

Reedeses veerandfinaalis alistas Mochizuki kaks ja pool tundi kestnud matšis austraallase Alexei Popyrini (ATP 41.) 7:5, 2:6, 7:5 ning tagas endale koha nelja parema seas.

MIGHTY from Mochizuki



"Chaos in the colosseum" as @ShintaroMOCHIZU prevails 7-5, 2-6, 7-5 Popyrin@japanopentennis | #kinoshitajotennis pic.twitter.com/Cl4c50MD6w