Rootsi ajaleht võrdleb 18-aastast Eesti ründetalenti Haalandiga

Artiklis tuuakse välja, et Nõmme United on koha Eesti kõrgliigas ehk Premium liigas kindlustanud ja suurt rolli selles on kandnud Õunapuu, vahendab Soccernet.ee.

Kirjutatakse, et Õunapuu on alates 2022. aasta märtsist löönud 47 mänguga 64 väravat ja teinud sealhulgas üheksa kübaratrikki. Rootsi ajalehes mainitakse Nõmme Unitedi dokumentaalsarja, kus mängija isa Hainer räägib, et Egert on üks paremaid noori Eesti jalgpallis. Egert Õunapuu ütleb, et ta tahab viie aasta pärast olla tippmängija.

Lisaks tuleb juttu Egert Õunapuu rangluumurrust ja sellest, et ta on sattunud Euroopa klubide huviorbiiti. Ta on käinud testimisel Šveitsi klubi Luzerni ja belglaste Genti juures, kirjutab Aftonbladet.

