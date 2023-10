Eesti jalgpalli tippklubid alustasid arengukavade koostamise seminariga

Klubide litsentseerimise protsess sisenes käesoleval aastal uude arengutsükklisse, mille kese on klubide jätkusuutlikkus. 2023. aasta klubide arendamise fookus on suunatud klubide juhtimise jätkusuutlikkusele strateegilise planeerimise arengukava koostamise kaudu. Arengukava olemasolu on alates 2025. aastast klubide litsentseerimise kohustuslik nõue, vahendab Jalgpall.ee.

Eesti Jalgpalli Liidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht täpsustas, et see, et arengukava peab klubil olema alates 2025. aastast, tuli välja vestlustest klubidega. "Meil on klubidega toimimas kolm formaati, kus nendega vestleme: litsentseerimine, dialoogkohtumised ja individuaalsed kohtumised. Nende käigus selgus, et selleks, et tagada klubidele jätkusuutlik areng pikas perspektiivis, oleks vaja reaalset toimivat arengukava. Leidsime formaadi, kuidas see praktikas ellu viia – kuna ei olnud sellist välja töötatud koolitust, siis kaasasime eksperdi välismaalt ja kombineerisime selle kohalike oludega, et see oleks praktiline ja klubidele suunatud," rääkis Uiboleht.

Seminar on üles ehitatud nii seminaripäevade kui veebipõhise õppena, mida viib läbi iirlasest välisekspert Geoff Wilson. Wilson on töötanud strateegiliste arengukavade väljatöötamisel ja nõustamisel mitmete erinevate alaliitude ja liigadega, näiteks Fääri saared, Wales, Malawi ja Andorra. Samuti on ta eksperdina teinud koostööd nii FIFA kui UEFA-ga jalgpalliorganisatsioonide strateegilise arenduse valdkondades.

Wilsoni sõnul on klubide jaoks äärmiselt oluline, et neil oleks olemas strateegiline plaan. "See võimaldab neil mitte ainult teada, kuhu nad lähevad, vaid ka seda, kuidas sinna jõuda. Et klubidel oleks olemas teeplaan ja tunnetus, mida peab järgmiste aastate jooksul tegema, et oma eesmärk saavutada," ütles iirlane.

Seminaril osalenud Pärnu JK Vapruse tegevjuht Karin Lipsthul sõnas, et arengukavade seminar oli klubi jaoks väga oodatud. "On hea meel, et koos on erinevad klubid, kellega saab kogemusi jagada. Sissejuhatavast seminarist võtan koolituse läbiviija Geoffi teadmised ja kogemused teistest jalgpalliriikidest. Kindlasti on see heaks alguseks enda klubi tegemiste veelgi paremaks muutmise osas," ütles Lipsthul.

Järgmine kokkusaamine on planeeritud detsembrikuusse, kus alustatakse arengukavade loomisega. Seminaril, mis vältab käesoleva aasta oktoobrist 2024. aasta lõpuni, tutvutakse üksikasjalikult arengukava koostamise oluliste teemade ja valdkondadega, selgitatakse arengukava koostamise meetodeid koos abimaterjalidega. Kohapeal toimuvaid seminare täiendab veebipõhine õpe ning kaasatud eksperdi otsene tugi ja tagasiside.