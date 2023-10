Tenniselegend võtab madalseisus Rune oma tiiva alla

55-aastane Becker on varem treenerina juhendanud Novak Djokovici (ATP 1.), aidates serblasel aastatel 2013 kuni 2016 kuus slämmitiitlit võita. Becker usub, et ta suudab Runet aidata eelkõige vaimse poole pealt. "Holger on teemant, mis vajab lihvimist. Tegelikult mulle tema emotsionaalsed pursked meeldivad. Olen varem treeninud üht mängijat (Djokovic - toim), kes ei olnud alati väljakul tema ise ja mõnikord kaotas enesevalitsuse. Holgeri puhul on minu suurim küsimus, kas ta suudab pead mängus hoida või mitte," rääkis Becker Eurospordile.

Rune tänavuse hooaja teine pool on kulgenud langevas joones. Pärast Wimbledoni slämmiturniiri on 20-aastane taanlane kaheksast ATP turniiri matšist kaotanud seitse. Üheks mõõna põhjuseks võib olla seljavigastus, mis on teda kimbutanud maikuust alates. Ehkki taanlane teatas septembri keskel, et võtab võistlemisest pausi, otsustas ta paar nädalat hiljem siiski võistluskarusellile naasta ja osales septembri lõpus Pekingis toimunud turniiril.

"Tennises sõltub tulemus paljuski suhtumisest. Kui Holger läheb Hiinasse mängima, kas tema eesmärgiks on ainult esimene ring või turniiri võitmine? Kas ta riskib oma tervisega edetabelipunktide pärast? Selliseid asju tahan temaga arutada, et saaksin selge arusaama, mis teda motiveerib. Mul on paar ideed, mida saaks parandada," jätkas sakslane.

Esialgse plaani kohaselt kestab Beckeri ja Rune koostöö selle aasta lõpuni. "Aasta lõpus istume maha ja analüüsime, kas meie koostöö jätkub või lähevad meie teed lahku. Hetkel ei ole mõtet mitmeaastast lepingut sõlmida. Meil on vaja tihedat kontakti, sest ma saan teda aidata ainult siis, kui ma tean, kuidas tal läheb. See ei kehti mitte ainult väljakul toimuva, vaid ka tema eraelu kohta. Kas tal on muresid, kas tal on indu? Kõik see mõjutab tema arengut. Ma pean kõikidest probleemidest teadlik olema," lisas Becker.