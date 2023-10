Las Vegas Aces tuli teist aastat järjest WNBA meistriks

Aces tuli finaalseeria neljandas mängus New York Liberty vastu välja 14-punktilisest kaotusseisust ning võitis kohtumise 70:69 (13:23, 17:16, 23:12, 17:18) ja seeria 3:1.

Finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti A'ja Wilson, kes tegi neljandas mängus suurepärase etteaste, tuues võitjate kasuks 24 punkti ja 16 lauapalli. Tagamängija Jackie Young lisas 16 punkti ja andis seitse korvisöötu.

Acesist sai WNBA ajaloos kolmas võistkond, kes suutnud tiitlit edukalt kaitsta. Varem on sellega hakkama saanud Houston Comets (1997-2000) ja Los Angeles Sparks (2001, 2002).

"Teine tiitel on magusam, sest seda oli palju raskem võita," ütles Acesi peatreener Becky Hammon. "Eelmisel hooajal olime kõigi lemmikud, aga tänavu kõigi vihatumad vaenlased. Meie kohta öeldi palju negatiivset, kuid see meid ei heidutanud. Oleme hästi kokkuhoidev võistkond ja meil on väga erilised mängijad. Ma ei oska öelda, mida saaks minu mängijatele veel ette heita."