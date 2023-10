Lappi sõnas, et tal on leping 2024. aastaks olemas

Soome rallipiloot Esapekka Lappi andis mõista, et tal on järgmiseks aastaks sobiv kokkulepe olemas, aga ta ei saa seda veel avalikustada. "Väga hea seis. See on kõik, mida ma öelda saan," lausus Lappi muheledes intervjuus Iltalehtile.

Kas see tähendab, et kokkulepe on sündinud ja nüüd oodatakse lihtsalt õiget momenti avalikustamiseks? "Jah, enam-vähem. Oled õigel teel," kommenteeris 32-aastane soomlane, kes on tänavu Hyundai roolis neli korda pjedestaalile sõitnud, ajakirjanikule.

Vastavalt tavale ei lange lepingu allkirjastamine ja selle avaldamine autorallis alati kokku, vaid võistkond teeb uudise teatavaks endale sobival hetkel. Millal see võiks juhtuda, pole täpselt teada. "Ma olen sõlmituga väga-väga rahul," täiendas Lappi siiski.

Hetkel on teada, et Hyundai võistkonnas sõidavad järgmisel aastal Ott Tänak ja Thierry Neuville. Tiimi kolmas ja võimalik neljas sõitja on avalikustamata, aga Lappi jätkamine oleks ootuspärane.

2017. aastal esmakordselt WRC autosse istunud Lappi on MM-sarjas sõitnud nii Toyota, Citroeni, M-SPort Fordi kui nüüd sel hooajal ka Hyundai võistkonna eest. Tema seni ainus etapivõit sündis debüüthooajal Toyota roolis Soome rallil.